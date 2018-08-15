Почему хочется съесть вредные продукты

Если внезапно вам захотелось съесть вредный продукт, то это может свидетельствовать о нехватке микроэлемента в организме.

Можно не поддаваться искушению, а съесть что-то полезнее, пишет Cosmo.

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Внезапно захотелось шоколада – в организме не хватает магния. Пополнить этот запас могут продукты, которые содержат этот микроэлемент – орехи, семечки, фрукты, стручковые и бобовые.

Шоколад

Если человеку хочется съесть хлеба, то это может быть признаком дефицита азота. Последний содержится в продуктах с высоким содержанием белка (рыба, мясо, орехи).

Желание съесть жирную пищу свидетельствует о недостатке кальция. Не стоит сразу покупать жареное мясо или жареную картошку. Для нормирование уровня кальция может съесть брокколи, стручковые и бобовые, сыр, кунжут.

Жареная картошка

О дефиците глюкозы свидетельствует то, что человек хочет есть сладости. Вместо вредных сладостей можно съесть мед, сладкие овощи, ягоды и фрукты.

Если человеку хочется копченых продуктов, то это может быть дефицит холестерина в организме. Попробуйте авокадо, красную рыбу, орехи, оливки.

Копченая скумбрия

О дефиците витамина С свидетельствует желание съесть что-то кислое. Можно съесть лимоны, клюкву, киви, клубнику, шиповник, брюссельскую капусту.

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