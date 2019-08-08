Чому краще залишити Супрун очільницею МОЗ?

Постмайданівську владу під проводом Петра Порошенка, можна похвалити за за три реформи: децентралізацію, запуск патрульної поліції, реформування Міністерства охорони здоров'я.

Завдяки децентралізації по селах з'явилися гроші, за які й ремонтують школи, амбулаторії, дороги, навіть вуличні ліхтарі встановлюють. Вдалося запустити патрульну поліцію, тобто справді відбулася реформа цього блоку, і замість системної корупції в ДАІ отримали орган, до якого увійшли люди, які раніше не працювали в силових структурах. І третя значуща реформа, наслідки якої ми здатні побачити на власні очі – реформування міністерства охорони здоров'я.

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На жаль, навіть ці три реформи, не були до кінця доведені. Так от села, які завдяки децентралізації отримали небачені дотепер бюджети, не знають куди ті гроші витрачати, то ж займаються банально марнотратством. Сільські голови не знають, куди інвестувати гроші, щоб вони дали селу поштовх для розвитку. Як наслідок цього незнання почали, наприклад, ремонтувати занедбані будівлі сільських клубів, що залишилися від Радянського Союзу. Чому це марнотратство? В сучасних реаліях, це гроші на вітер, тому що села насправді не потребують таких величезних приміщень, а клуб 99 % часу буде стояти пусткою.

Друга реформа, яку так до розуму і не довели – це патрульна поліція. Реформа чудова, утім нині вона зійшла на пси. Можна сказати, що її саботували – ідейні патрульні звільняються, а набирають туди вже незрозуміло кого, адже охочих працювати у тому пеклі за 8 тисяч гривень немає. Давним-давно треба підняти поліцейським зарплатню? хоча б втричі, щоб втримати дійно хороших працівників.

Третя реформа – МОЗу, від якої я просто в захваті. В. о. мінстра охорони здоров'я Уляна Супрун зробила чимало важливих та вартих уваги кроків у зміні медицини, і багато напланувала на майбутнє. Шкода, що Володимир Зеленський не розуміє усієї користі, що вже зробила для країни Уляна Супрун. Шкода, що президент не залишить її на посаді.

Особисто я дійсно в захваті від Уляни Супрун, адже розумію, який величезний спротив медичної мафії їй довелося здолати, щоб відігнати від бюджетного корита так званих вітчизняних медичних світил. Останні десятиліттями безсоромно наживалися на пацієнтах, завищуючи ціни на медичні препарати, продавали нам куплене державою, брали шалені гроші за оплачені державою операції.

Завдяки реформі я обрав сімейного лікаря, замість того, який був мені призначений. Тепер маю змогу відвідувати медичний заклда, в який мені зручно ходити, а не в той, де мені було дозволено за місцем прописки.

Саме за Супрун з'явилися безкоштовні вакцини для пацієнтів та оплачені державою ліки. Виявляється, це нормально, коли в медзакладах є ліки, щоби лікувати пацієнтів. Раніше пацієнт міг розраховувати, хіба на безкоштовний йод та мазь Вишневського...

Саме тому мені шкода, що Супрун мусить піти, а її грандіозні плани з реформування вітчизняної медицини опиняться під загрозою. Хоча, є певні сподівання, що її наступники не викинуть усе зроблене у смітник й продовжать те, що пані Уляна такою важкою працею почала робити в українській медицині. Вважаю, краще було б, аби Володимир Зеленський призначив саме Уляну Супрун міністром охорони здоров'я.

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