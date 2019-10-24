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      Телеканал новостей 24 Блоги Владимир Фесенко
      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ
      Владимир Фесенко

      Чому лихоманить "слуг народу" і як боротимуться з "паршивими вівцями" у фракції

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      Дубінський та .Арахамія проходять перевірку поліграфом через скандал у фракції
      Дубінський та .Арахамія проходять перевірку поліграфом через скандал у фракції / 24 канал

      Скандали всередині і навколо фракції “Слуга народу” – це наслідок надмірно швидкого і не зовсім системного формування депутатського корпусу президентської партії. Оскільки у Зеленського не було готової команди, кандидатів в депутати підбирали швидко. На більш ретельний добір не було часу. Тому фракція виявилась строкатою і неоднорідною.

      Проблема перша. У складі фракції "Слуга народу" є дуже різні люди, за політичними поглядами, за світоглядом, за життєвим, професійним і політичним досвідом (або його відсутністю). Є і випадкові люди, і навіть такі, які голосували за президента Порошенка на минулих президентських виборах. Образно кажучи, фракція партії "Слуга народу" є такою ж строкатою, як і склад прихильників Володимира Зеленського. Саме тому є неминучими певні конфлікти і гострі дискусії всередині фракції.

      Проблема друга. Абсолютна більшість депутатів фракції "Слуга народу" ніколи не займалися політикою професійно. Тому не вистачає професійності в реагуванні на конфліктні і проблемні ситуації. Наприклад, професійні політики намагаються, як правило, приховувати та мінімізувати конфлікти всередині своєї політичної сили, а в "Слузі народу" все навпаки. Вони поводяться, як темпераментне молоде подружжя. Або працюють в турбо-режимі, або сваряться так, що бій посуду на сімейній кухні чують всі сусіди. Панують емоції, а не раціональна логіка. Проте, як це не парадоксально, але викиди емоцій можуть навіть знімати надмірну напругу всередині фракції.

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      Третя проблема – в новій Раді починаються лобістські впливи на окремих депутатів. Про те, що депутатів "Слуги" рано чи пізно намагатимуться купити, заговорили ще в середині вересня. Про ці побоювання говорили і в Офісі президента, і у фракції. Про це писали журналісти. Взагалі спроби купувати депутатів (або стимулювати їх у різний спосіб) є неминучими. Найбільш вразливими є новачки з відсутністю політичного і навіть достатнього життєвого досвіду. А є ще і депутати з історичними зв’язками з певними бізнес-групами. Так що проблема лобізму в парламенті, особливо у нас, завжди є актуальною.

      Конфлікт, який виник на засіданні Комітету з податкової політики, пов’язаний саме з підозрами у корупційних лобістських впливах на окремих депутатів (до речі, не тільки зі "Слуги народу"). Тим більше, що з’явились публікації, в яких навіть називались конкретні суми. Закономірно, що це викликало різко критичну реакцію і самого Президента і його Офісу. А далі – питання, як подолати цю конфліктну ситуацію, відновити дисципліну у фракції.

      Що буде після поліграфу?

      Подейкують, що ідея перевірити депутатів "Слуги народу" на поліграфі виникла всередині фракції. Мені здається, що керівництво фракції розглядає це як спосіб політико-психологічного впливу на своїх депутатів і як демонстрацію нетерпимості щодо політичної корупції. Чому саме поліграф? А тому, що застосування поліграфу (детектора брехні) для перевірки політиків є популярною ідеєю в суспільстві. Це популярний міф. Але мені здається, що реальне значення поліграфу для перевірки політиків дещо перебільшується. Згадайте перевірку на поліграфі Надії Савченко. Галасу було багато, а наслідків жодних.

      Треба думати, що буде після перевірки на поліграфі. Що далі, якщо детектор брехні покаже, що людина брехала? Або навпаки. До речі, проявилася ще і така специфічна проблема, як ринок послуг поліграфологів. Кожен іде до свого поліграфолога і отримує потрібний результат. І яка тоді довіра до цієї процедури?

      Читайте також: Дубінський, Арахамія та поліграф: як перевірятимуть нардепів та які це матиме наслідки

      Партійним лідерам все одно доведеться шукати інші інструменти для посилення дисципліни у фракції. Таким інструментом для "Слуги народу" може стати імперативний мандат. Ця ідея з’явилась невипадково. “Слуги народу” відчули майже одразу, що в їх команді, у фракції зокрема, є “слабкі” люди, яких можуть завербувати або купити. З цією проблемою Президенту Зеленському, його Офісу і керівництву фракції "Слуга народу" доведеться щось робити. Вони наразі й шукають інструменти боротьби з нею. Думаю, що будуть застосовувати і політичні і правоохоронні методи. Боротися доведеться з тими, хто є носієм руйнівних тенденцій всередині фракції, а також з тими, хто може чутливо реагувати на лобістські зовнішні команди, які можуть йти від окремих бізнесових груп.

      Проте я б не сказав, що всередині фракції вже є розкол. Є окремі "паршиві вівці". Абсолютна більшість депутатів фракції "Слуга народу" зберігає лояльність Президенту Зеленському. Наразі є інша проблема – питання дисципліни і забезпечення згуртованості фракції.

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      Автор: Владимир Фесенко
      Теги: Новости политики "Слуг народа" проверят на полиграфе Владимир Зеленский
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