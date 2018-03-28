Чому людям з інфарктами виставляють рахунки на сотні тисяч, попри державне забезпечення

Інфаркт– страшне слово, якого боїться кожен. Діагноз, з яким відлік іде не на дні, а на години чи навіть хвилини. Для когось – це убивчий діагноз, а для когось – непоганий заробіток.

Протягом перших годин пацієнтам із гострим інфарктом потрібно провести операцію – вставити у серцеву судину невеличку металеву сітку (стент). Це називається стентування. Воно дозволяє відновити доступ крові до серця. В іншому випадку – смерть або інвалідність.

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За законом всі українці у критичному стані, яким необхідна така операція, мають отримувати стенти безкоштовно. Коли пацієнтів доставляють по швидкій, стенти та операція оплачуються державою, а не пацієнтом чи його родичами. Саме для цього щороку за кошти державного бюджету закуповуються десятки тисяч стентів, які потім розвозять по всій Україні і мають безкоштовно ставити пацієнтам.



Стент у серцевій судині

Цікаво те, що як тільки стенти почали купувати міжнародні організації, а не Міністерство, вони подешевшали рівно на половину. Тобто за ті ж самі гроші міжнародники купують вдвічі більше стентів. Це – удвічі більше врятованих життів.

Лише минулого року держава через міжнародні організації закупила більше 23 тисяч стентів. Ціна стенту американського виробництва, закупленого за державний кошт, складає від 2 до 4 тисяч гривень.

Окремо стенти також закуповують і регіональні лікарні за кошти місцевих бюджетів. Щоправда – набагато дорожче, ніж це роблять міжнародні організації для Міністерства.

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Чому дорожче? Тому що не всі лікарі поділяють прагнення врятувати більше життів та заощадити державні гроші. Мало того, деякі лікарні, маючи на складах закуплені за державний кошт стенти – відправляють родичів купувати стенти у знайомих їм компаній.

Так і з’являються рахунки на десятки, а іноді і сотні тисяч гривень, які виставляють родичам пацієнтів, поки ті борються за життя близьких в реанімаційних.

Рахунки на шалені суми за порятунок наших рідних з’являються через незнання родичів про те, що стент можна отримати безкоштовно, а ще – від жадібності лікарів і бажання заробити на тих, чиє серце знаходиться на межі смерті.

Ось так, наприклад, виглядає рахунок на оплату стенту в Інституті серця.

Рахунок на оплату стенту в Інституті серця

Гроші пацієнт оплачує не державній лікарні, а якійсь компанії і в 4-5 разів дорожче, ніж вони реально вартують. Чи буде хвора людина у критичному стані шукати, де купити дешевше, чи питати лікаря про те, де державні стенти? Звичайно, не буде. Рятуючи близьких ви побіжите платити будь-яку суму, аби не гаяти час для порятунку.

Отже замість того, щоб поставити вам безкоштовний стент – лікарі інституту серця відправляють вас в компанію "Екомед". Компанію їм відому, оскільки в неї інститут і сам нерідко закуповує медичні вироби.

В Інституті серця, як то кажуть, "схвачено" все – на всіх посадах свої люди. Очолює інститут серця Борис Тодуров, який задекларував маєток на 700 "квадратів", кілька квартир та майже півмільйона доларів готівкою.

Головою тендерного комітету Інституту працює бізнес-партнер дружини Тодурова – Віктор Шевченко. Благодійний фонд при Інституті "Серце на долоні" – теж веде до родини Тодурових. Засновникам фонду при інституті для пожертви грошей – є дочка Бориса Тодурова та її чоловік.



Борис Тодуров

До речі, крім того, що інститут отримує стенти, закуплені за державний кошт та змушує пацієнтів самим їх купляти – вони ще й самі дозакуповують їх за кошти, виділені на інститут. Але купує інститут, не повірите, в декілька разів дорожче, ніж Міністерство.

Ті стенти, які держава купує по 3 тисячі гривень – Інститут серця купує по 12. Те саме і з іншими за параметрами стентами. Ті, які держава купує по 2 тисячі гривень – Інститут серця купує за 5.

Але Інститут серця не єдиний, хто не проти заробити на українцях із серцевою недостатністю. От, наприклад, Одеська обласна клінічна лікарня теж купує стенти в 2,5 рази дорожче, ніж міжнародні організації для держави. Стенти, які закуповують для Міністерства по 2 тисяч гривень, Одеська обласна лікарня купує по 5 тисяч.

Такі закупівлі можуть пояснити статки керівника Одеської лікарні Гульченко Юрія Івановича та його дружини-пенсіонерки. Вони – досить заможні люди. Гульченко задекларував 2 будинки по 150 "квадратів" кожен, 2 "Мерседеси", земельні ділянки та навіть приватну моторну яхту.

Схожа ситуація і в інших містах та кардіологічних диспансерах, де керівники лікарень – мільйонери, в той час, як з літніх людей висмоктують останнє.

Ось, наприклад, Чернівецький обласний клінічний кардіологічний диспансер купує ліки в обхід електронної системи закупівель Prozorro. Натомість, державна клініка підписує угоди напряму з фармдистриб’юторами. І не повірите – теж купує стенти в 3 рази дорожче, ніж міжнародні організації. Замість 2 тисяч гривень Чернівецький кардіологічний диспансер платить 6 тисяч гривень.

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А знаєте, як Чернівецька лікарня обійшла систему Prozorro, де потрібно проводити тендер між кількома учасниками, якщо закупівля вище 200 тисяч гривень?

Розділили закупівлю на дві. Купили 3 стенти за 18 тисяч гривень, а потім ще 32 за 191. Тобто замість проведення торгів на 207 тисяч лікарня уклала 2 угоди – на 18 і 191 тисячу. І все, конкуренція не потрібна, купуй напряму у своїх за скільки хочеш.

Керує Чернівецьким обласним диспансером без перебільшення – мільйонерка. Маковійчук Ірина разом з чоловіком, теж лікарем за освітою, задекларувала майже півмільйона доларів готівкою. Півмільйона доларів готівкою! Керівник районної обласної лікарні.



Ірина Маковійчук

"Бізнес", – сказала вона, власниця приватної клініки. От тільки за весь рік дохід від успішного бізнесу склав 127 тисяч гривень, а це десь 10 тисяч гривень на місяць.

Скажіть чи змогли б ви заощадити півмільйона доларів готівкою, отримуючи 10 тисяч на місяць від вашого бізнесу? І це ще не все - у власності сім'ї квартира на 400 квадратів. Не 40, 400! Квартира розміром з 3-поверховий будинок, БМВ, земля, та елітні годинники та ювелірні вироби.

До речі, на весіллі дочки головної лікарші нещодавно навіть виступала співачка Ольга Полякова, яка в середньому отримує 10-15 тисяч доларів за виступ.

Чи думаєте ви, що лікарі з власними яхтами, мільйонами в готівці будуть перейматися тим, щоб зекономити гроші і поставити бабусі безкоштовний стент? Навряд чи.

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Скоріше за все, вони будуть критикувати міжнародні організації, які показують, за які реально гроші можна купувати стенти і ліки в Україні. Вони будуть критикувати медичну реформу, яка знищує тіньові бізнеси, в які вони перетворили державні лікарні. Вони будуть перейматися не пацієнтами, а власною кишенею.