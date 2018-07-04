Чому ми можемо потрапити у дипломатичну пастку, або Крим – це не Косово

На тлі візиту президента України Петра Порошенка до Белграду з'являється спокуса порівнювати проблеми двох країн, одне порушення міжнародного права з іншим, Крим – з Косово. Але це – небезпечні паралелі і ми ризикуємо потрапити в справжнісіньку дипломатичну пастку.

З точки зору простих формальностей все є очевидним. Косово було частиною Сербії, Крим – частиною України. Обидві території відірвані. Ось тільки обставини відрізняються.

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Косово проголосило незалежність при підтримці переважної більшості країн світової спільноти. Це рішення підтверджено Міжнародним судом ООН. Головним поштовхом до визнання незалежності Косово – як і до військової операції НАТО проти Югославії – стало вигнання режимом Слободана Мілошевича албанського населення автономії. А це, між іншим, 90 відсотків населення всього Косово. Але і до цього режим Мілошевича всіляко порушував права цього населення. Він ігнорував чинну Конституцію Югославії і фактично позбавив можливості албанців Косово брати участь в управлінні краєм.

Саме ці дії Белграда, які супроводжувалися репресіями проти етнічних албанців – від керівників Союзу комуністів Косово до представників місцевої інтелігенції – і призвели до ескалації напруженості і початку збройного опору. Ну а подальший хід подій відомий: вигнання албанців, операція НАТО, виведення сербської армії і введення миротворців, проголошення незалежності, конфлікт влади Косово з сербською меншістю, яка здебільшого залишається на шовіністичних позиціях часів диктатури. Сьогодні вже не Сербія, а Росія намагається використовувати косовських сербів, щоб створити на Балканах другий Донбас.

Що з перерахованого сталося в Криму? Україна обмежувала права більшості жителів півострова в управлінні Кримом? Репресувала прихильників особливих відносин з Росією? Виганяла населення? Навіть повноваження кримського парламенту були припинені тільки після проголошення їм "незалежності" півострова. Саме Росія після окупації Криму проводить на півострові репресії за етнічним принципом, всіляко порушує права кримських татар і українських активістів. Росія, а не Україна.

Косово ніхто не анексував, хоча поруч – Албанія з аналогічним етнічним складом населення. А так званий "незалежний" Крим приєднали до Росії за кілька днів після окупації. Сербія – винуватець конфлікту в Косово. Україна – жертва кримської авантюри.

Головними, втім, є не всі ці історичні та правові аспекти. Важливим є те, що рано чи пізно Косово, незалежність якого визнає більшість країн світу, буде визнано Україною. І найголовніше – воно буде визнано Сербією. Тому що без врегулювання відносин з Косово у Сербії немає майбутнього.

Чи повинно означати це визнання наше згоду з анексією Криму? Я впевнений, що ні в якому разі. Крим – це зовсім інший випадок. Це перший випадок анексії території в Європі після Другої Світової війни. Причому ця анексія не мала під собою не тільки юридичних, а й гуманітарних підстав. Права населення Криму Україна не порушувала. І не буде порушувати після звільнення півострова від російських окупантів.

Тому давайте перестанемо порівнювати Косово і Крим. У Косово залишиться влада косоварів. А в Криму повинна бути відновлена ​​наша, українська влада і забезпечена національно-територіальна автономія кримських татар.

Автор: Віталій Портніков. Джерело: Еспресо

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