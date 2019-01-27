Чому "Народний фронт" почав підтримувати Юлію Тимошенко

Дивні події відбуваються в "Народному фронті" – переможець минулих парламентських виборів перетворюється на малопомітного сателіта Юлії Тимошенко.

Днями в новинах з’явилася новина, яка залишилася майже проігнорованою, хоча за нею криється справжня інтрига.

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Депутата Юрія Тимошенка виключили з фракції "Народний фронт" – це таке собі покарання. Причина в тому, що Юрій Тимошенко зібрався теж балотуватися в президенти. І, хоче чи не хоче, але він буде забирати частину голосів у Юлії Тимошенко. Люди будуть просто плутати їх в бюлетені.



Юрія Тимошенка виключили зі складу "Народного фронту"

Висунення Юрія Тимошенка нагадує типову технологію "технічного кандидата", коли опоненти одного з фаворитів знаходять людину зі схожим іменем та прізвищем. А перевага Юрія Тимошенка ще в тому, що в нього однакове по батькові з Юлією Тимошенко – "Володимирович".

Дивно тут те, що захисником інтересів Юлії Тимошенко виявився якраз "Народний фронт" – партія Яценюка, яка до недавнього нещадно критикувала Юлію Тимошенко.

Річ у тому, що "Народний фронт" тепер негласно підтримує Юлію Тимошенко. Так, вам не почулося – ту саму Тимошенко, яку ще декілька місяців тому вони хором звинувачували в роботі на Москву та розграбуванні України разом з депутатом-втікачем Олександром Онищенком.

Що ж вплинуло на Народний фронт? Бажання зберегти свої власні політичні тушки у владних кріслах. Розуміючи, що жодного рейтингу в них немає, вони почали шукати, під кого лягти і кому продати свій ресурс, який вони накопичили при владі. Зокрема, "Народний фронт" досі контролює Міністерство внутрішніх справ.

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Тож гарантом підтримки Юлії Тимошенко став міністр Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков, який відмовився грати на стороні чинного президента Порошенко м'язами силовиків.

Більше того, Аваков прозоро натякнув Порошенку, що буде викривати його сценарії зі скупки голосів, які планує колишня команда київського мера-злодюжки Леоніда Черновецького, що зараз прописалася в "БПП" – Сергій Березенко, Ігор Кононенко та Вадим Столар.



Арсен Аваков – це "зброя" партії Арсенія Яценюка

"Є численні сигнали про формування виборчих "сіток" і організації "каруселей" по скупці голосів за "чорну" готівку. Хочу попередити хитрих "політтехнологів" поки не пізно – МВС і Нацполіція ретельно вивчає цю інформацію, ми не допустимо підкупу виборців і скупки голосів. Ми будемо діяти жорстко, незалежно від яскравості і соціального статусу кандидата, рівня його опозиційності або провладності", – нещодавня заява Авакова.

Оскільки на цих виборах від влади балотується лише один кандидат – Порошенко – то очевидно, що саме йому адресоване звернення.

Домовленість Авакова і Тимошенко робить переобрання Порошенка на другий термін ще більш проблемним. Йому буде складно на щось розраховувати без відданості МВС, яке мало б в ідеальному сценарії для Банкової переслідувати опозицію та закривати очі на порушення з боку влади.

Тому не дивно, що Порошенко останнім часом почав з'являтися в оточенні кримінального авторитета "Наріка", адже зв'язки з неформальним світом, вагоме слово бандитів та тюремних "смотрящих" також можуть додати певний відсоток голосів.

Окрім Авакова, ставку на Тимошенко робить ще один сірий кардинал "Народного фронту" Микола Мартиненко. Він зараз перебуває під слідством НАБУ, яке передало до суду звинувачення за двома епізодами розграбування державних компаній "Енергоатом" та Східний гірничо-збагачувальний комбінат.

Давня соратниця Мартиненка Олена Ледовських, яка раніше була орговиком "Нашої України", відіграє зараз важливу роль у виборчому штабі Тимошенко. Підтримка Мартиненком Тимошенко – це не вчорашня історія. Слідство НАБУ встановило, що до орбіти Мартиненка належить офшорна компанія Wargrave Trading LLP, через яку в останні роки вимивалися гроші з державних підприємств.



Микола Мартиненко також робить ставку на президентство Юлії Тимошенко

А от за минулої влади з цієї фірми-прокладки Мартиненка оплачувалися послуги лобіста Юлії Тимошенко в США Джима Слеттері – у вересні 2013 року було переведено 35 тисяч доларів, а в грудні 2013 року – ще 20 тисяч доларів.

Можна прогнозувати, що умовами підтримки Тимошенко з боку ключових осіб "Народного фронту" є гарантування політичного майбутнього за списком її партії, збереження посади для Авакова та закриття кримінальних справ по корупції щодо Мартиненка. А от лідеру "Народного фронту" Арсенію Яценюку, який нещадно критикував Тимошенко, буде складно знайти собі місце в "Батьківщині".

В такому разі Тимошенко, в разі обрання президентом, буде дилема щодо подальшої системи парламентських виборів. Вона може буде зацікавлена в збережені мажоритарки, адже тоді всі одіозні союзники зможуть потрапити за округами, щоб не кидали тінь на її виборчий список.

З іншого боку, Тимошенко історично виступає за закон про вибори за закритими списками, щоб вона як лідер сама визначалася, хто піде з нею на вибори.

З огляду на альянс "Народного фронту" з "Батьківщиною", і було вирішено виключити Юрія Тимошенко з партії, який своїм висуненням може забрати в Юлії Тимошенко важливі відсотки.

Відсутність перспектив "Народного фронту" змушує інших членів партії шукати собі нових попутників. Так, Сергій Пашинський окучує округ в Житомирській області, а голова комітету свободи слова Вікторія Сюмар консультує Олега Ляшка.



Власне кажучи, історія "Народного фронту" – це приклад того, як громадяни відправили на політичне кладовище тих лідерів, що розміняли служіння людям на розграбування державних потоків.

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Але на наступних виборах ми так само маємо бути уважними, щоб не дозволити їм повернутися до влади, просто перефарбувавшись у нові кольори.