14:07
19 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-6°C
-6°C -13°C
  • вторник
    -5°C -13°C
  • среда
    -1°C -8°C
  • четверг
    2°C -13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Саб-Зиро Владимир Путин. Черный снег Владивостока
Вєсті Кремля
23:59, 17 марта
Вести. UA. Жир. Взрывоопасная Савченко. Ракетодром шоколадного короля
Вєсті.UA
17:51, 17 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить всё. Рыбалка по-старинке
Згадати все
07:08, 16 марта
Телеканал новостей 24 Блоги Блог Соцсети
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ
Блог Соцсети

Чому не варто звертати уваги на результати голосування за Путіна в Криму

700
Як проголосував Крим на виборах президента в Росії
Як проголосував Крим на виборах президента в Росії / Політека

Читаю ранкові пости, що ніби кримчани все ж таки дали явку на виборах і проголосували як треба.

Я вас прошу! Ці вибори взагалі не має сенсу якось аналізувати. Цифри, факти, явка – до одного місця все це.

Читайте також: Незаконні вибори президента Росії: скільки кримських татар взяло участь у голосуванні

Я знаю, як проводились вибори у Донецьку. Як обирались Клюєв, Левченко, Звягілтський. Стандартний результат – явка 60-70%. "За" – 60-70% голосів. Так, це були учні, а що вже казати про вчителя фальшувань.

Ось відео: 2012 рік, Донецьк, 44 округ (Левченка), де члени комісії ось так просто записують необхідні результати у фінальний протокол.

Так і у Кремлі вже давно заповнили бюлетень, як проголосував Крим, ось і вся історія.

Тож не вірте в ці цифри. Крим є і буде Українським, як і Донбас!

Автор: Єгор Фірсов

Читайте також: Топ-10 фактів про вибори президента у Росії, або Чи зможе Путін пробути увесь термін на посаді?

Автор: Блог Соцсети
Теги: Новости политики Публикации Аннексия Крыма Выборы в России 2018 Владимир Путин Новости России Украина – Россия Новости Крыма
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Выборы президента России: официальные результаты голосования
сегодня, 08:18 Выборы президента России: официальные результаты голосования
9087
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук