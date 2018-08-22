08:58
22 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
23°C 14°C
  • четверг
    24°C 11°C
  • пятница
    28°C 11°C
  • суббота
    29°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Джигурда управляет картонным роботом. Жириновский дает уроки английского
Вєсті Кремля
21:21, 21 августа
Вести.UA. Поплавский подался в доктора. Медиаимперия Медведчука
Вєсті.UA
21:03, 21 августа
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, 17 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Блоги Блог Соцсети
ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Блог Соцсети

Чому необхідно відвідати парад 24 серпня

106
День Незалежності України
День Незалежності України / ЕТНОХАТА

Про парад скажу одне...

Знаєте, я би дуже хотів, аби хоча б на півгодинки всю цю пишноту змогли побачити всі ті, хто поклали свої життя за свободу моєї країни. Січові стрільці, бійці УНР, упівці та оунівці...

Читайте також: В Україні провели випробування нової ракети "Оскол"

Щоб ті, хто віддав своє життя в буремне літо 2014-го року почули "Слава Україні" з вуст військ України. Просто уявіть собі їх десь на Хрещатику. Уявіть. Й подумайте, чи потрібен парад воюючій країні.

І ще. Для тих моральних уродів, кому парад не потрібен. Для кого це "тільки асфальт псують", "це все піар", "краще б пенсію на ці гроші підвищили" тощо. Бажаю вам відчути всі наслідки забивання на свою армію. град вам в дах і мародерів з мордору в хату.

Й так, армія – це гордість та пафос. Армії без парадів не буває. Поваги до армії не може бути без того, щоб солдати бачили замріяні очі дітлахів та дівчат, щоб вони відчули себе героями всієї вечірки. А без армії ніколи не буде здорового суспільства.

Тримайте запис проходу техніки, від якого в кожного нормального українця має трохи стискатися в грудях. Й не забудьте прийти 24-го. Буде ще крутіше.

Читайте також: ЗСУ взяли під контроль ще один населений пункт на Донбасі

Автор: Блог Соцсети
Теги: День Независимости Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Вооруженные Силы Украины Публикации
Источник: Богдан Буткевич
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чому необхідно відвідати парад 24 серпня
сегодня, 08:40 Чому необхідно відвідати парад 24 серпня
Блог Соцмережі
Почему Кремль отменил псевдовыборы на Донбассе
21 августа, 22:01 Почему Кремль отменил псевдовыборы на Донбассе
Віталій Кулик
Стрельба в Одессе: ранили 45-летнего чиновника
21 августа, 21:51 Стрельба в Одессе: ранили 45-летнего чиновника
Ноутбук для студента: актуальные советы по выбору
21 августа, 21:03 Ноутбук для студента: актуальные советы по выбору
Михайло Года
Ложь об Украине и "Пражской весне", или Кто и как раскалывает чехов
21 августа, 21:01 Ложь об Украине и "Пражской весне", или Кто и как раскалывает чехов
Борис Немировський
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук