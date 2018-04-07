Чому політики бажають вибити крісло з-під Супрун

3 квітня комітет Верховної Ради підтримав проект постанови про звільнення виконувача обов’язків міністра охорони здоров’я Уляни Супрун.

З 2 квітня в українців з’явилась можливість обирати свого сімейного лікаря, незалежно від місця проживання. Це початок довгоочікуваної медичної реформи.

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Уляна Супрун народилася у США. Там же зробила професійну кар’єру. В минулому вона успішний американський лікар-радіолог, громадський активіст та один з лідерів Світового конгресу українців. В інтерв’ю журналу "Новое время" Супрун якось розповідала, що вперше побувала в Україні у 1974 році.

Це був Радянський союз, країна катувань. Я сказала собі: те, що відбувається з Україною – це неправильно,

– розповіла виконуючий обов’язки міністра в інтерв’ю.

Восени 2013 року, разом із чоловіком, Супрун приїхала в Україну. Революція гідності, нова влада, зміни в уряді, і влітку 2016 року, колишній американський лікар обіймає посаду очільника Міністерства охорони здоров’я. Щоправда, офіційна її посада зводиться до того, що вона лише виконує обов’язки міністра.



Уляна Супрун

Міністерство охорони здоров’я – одне з найскандальніших відомств. Воно завжди спиралося на великі гроші та інтереси фармацевтичного лобі.

Супрун – 21 посадовець у кріслі міністра. Але вона перша, хто ризикнув запровадити зміни у медицині, які багатьом не сподобаються. Політики із різних фракцій та й деякі медичні працівники неодноразово виступали за її відставку. Але спільними зусиллями команди Супрун і парламенту, восени минулого року Рада все ж підтримала медичну реформу.

Сама постать Уляни Супрун, з першого дня, коли вона прийшла на посаду, викликала багато зауважень. Чим тільки їй не дорікали! Комусь не подобався її одяг, комусь зовнішність, але Супрун не звертала на це уваги. Це дійсно нетиповий український міністр. Вона, наприклад, відмовилася від службового транспорту, ходить вулицями без охорони. Виконуючу обов’язки міністра можна зустріти в метро. І це вже не дивує перехожих.

При цьому, за плечима Супрун дуже вдала кар’єра, яка дозволила зробити їй чималі заощадження. В своїй електронній декларації, чиновниця вказала 555 тисяч доларів на пенсійному рахунку.

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Розповідаючи про голову міністерства охорони здоров’я, треба згадати і її принциповий характер. Наприклад, вона вимагає публікацій своїх інтерв’ю лише українською мовою, висловлюється відкрито проти усього радянського, гостро реагує на корупцію, а якщо їй щось не подобається, може встати і піти із будь-якого засідання. Натиснути на міністра неможливо. Може тому, вона налаштувала проти себе величезну кількість опонентів.

Зараз, у той самий час, коли медична реформа тільки починає свої перші кроки і люди йдуть до сімейних лікарів підписувати декларації, народні депутати знову ініціюють звільнення Супрун.

Парламентський комітет підтримав проект постанови, який був зареєстрований ще рік тому, у січні 2017. Автори цієї ініціативи – депутати Опозиційного блоку Ігор Шурма та Олександр Вілкул. Їхній проект підтримали депутати, які, як і Супрун були активними учасниками Майдану, – це Ольга Богомолець та Олег Мусій. Дивно, що Супрун хочуть зняти, коли усі законопроекти про медичну реформу вже прийняті парламентом.

Богомолець у фейсбуці опублікувала перелік претензій до керівництва МОЗ. Це і прискорення вимирання населення, і виїзд українських лікарів закордон, і проблеми із закупівлями. Але ці проблеми існували задовго до того, як Супрун прийшла на посаду.

У фейсбуці Супрун дають шанс. Користувачі соцмереж змінюють свої аватарки, додаючи підпис зі словами підтримки очільниці МОЗ. Але, мені здається, що виконуючий обов’язки міністра інколи забуває, що Україна – не США.



У Facebook підтримують Супрун

Та лише інтернету тут недостатньо для роз’яснення своїх кроків. На телебаченні все ще замало інформації про суть і конкретні кроки медичної реформи.

Тут я хочу навести один приклад.

Нещодавно, я спілкувалася з колишнім поліцейським Литви. Він каже, що за останні 26 років, литовська поліція пережила більше 10 реформ, адже змінюється час і суспільство. Реформи – це постійний процес.

В Україні, з радянських часів, в медичній сфері мало що змінилося. Це нереформована галузь, і скажімо відверто – не цілком безкоштовна.

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Зараз, на жаль, розпочинається лише перша, а не 10 реформа. Можливо попереду буде безліч проблем, але це хоча б перша спроба щось змінити. Тому раджу не чекати відставки Уляни Супрун, а йти і обирати сімейного лікаря.