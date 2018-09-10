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Чому Порошенку вигідно "спустити всіх собак" на Гройсмана

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Володимир Гройсман і Петро Порошенко
Володимир Гройсман і Петро Порошенко / Політнавігатор

Петрові Порошенку наразі дуже вигідно перекласти всі видатки підвищення цін на газ на Володимира Гройсмана. При цьому, не виключаю, що він робитиме це ASAP, поки сам прем'єр не покинув крісло.

Таким чином Петро Олексійович може здобути кілька козирів:

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1. "Переводить" стрілки на прем'єр-міністра, туди ж каналізує виправдану критику опозиції.

У Тимошенко вже відреагували на можливість підвищення тарифів – сума буде важкою для населення, а субсидії створять додатковий тиск на бюджет (який у свою чергу залежить від вимог МВФ і траншу).

2. Приструнює занадто самостійного політика. На вакантне місце можна завжди поставити типу технократа з чарівними буквами "в.о.". Якого можна буде списати в першу ж ніч після інавгурації.

Можлива урядова криза дасть також проявитися справжнім намірам "Народного фронту" та особисто Арсена Авакова – ця команда є мобілізованою, солідарною і фактично має "золоту акцію".

Особливістю найближчих півроку є ще те, що усі ризики найбільше розказуватимуть державу, а не політичні групи інтересів.

Найбільш небезпечними є ігри з вирізьбленням голема у вигляді Бойка та Медведчука. Так, це мобілізує патріотичний електорат. Але як убити цього дракона після виборів?

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Автор: Петр Охотин
Теги: Новости Украины Публикации Новости политики коммунальные услуги Юлия Тимошенко Арсен Аваков Петр Порошенко Владимир Гройсман
Источник: 24 Канал
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