Чому потрібно писати про Шулявський міст?

Одна з найбільших транспортних розв'язок столиці – Шулявський міст – закритий вже півроку. Затори майже не припиняються, а скандальний міст давно став мемом в українських соцмережах.

Банально через те, що через його простой збільшується тривалість дороги по проспекту Перемоги, і в бік Індустріального. І через те, що розпил виділених на реконструкцію коштів триває! Отже.

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Віталій Кличко відзвітував перед журналістами про виконані роботи на Шулявському мосту. Знову озвучено дату відкриття у 2020 році. Затримки ж пояснюють зносом цеху номер 5 заводу "Більшовик".

Але є одне "але".

Тижнем раніше у великому інтерв'ю для NewsOne було сказано, що рух транспорту по мосту буде відновлено наприкінці цього, 2019 року. Є різниця? До речі, сорокахвилинна розмова дійсно вийшла цікавою. Раджу.

І друге "але".

Пам'ятаєте скандал про стовідсоткову передоплату мосту, яку отримала фірма, пов'язана з Микитасем? Так, "Північно-Український Будівельний Альянс". Сума — 586 мільйонів гривень. А робіт там виконано на відсотків 10%.



Екснардеп Максим Микитась

І по-третє.

З'явилася інформація, що КМДА прийняла розпорядження про дофінансування проекту. Мова йде про ще понад 114 мільйонів гривень. Офіційного підтвердження збільшення вартості проекту немає. Як і підстав для виділення нових коштів.

О'кей, і по-четверте. А куди подівся старий міст?

Схоже на те, що виплати від міста підрядник афільований з Микитасем отримав... без врахування того, що ним було привласнено залишки розібраної конструкції шляхопроводу. А це досить великий об'єм матеріалів, який теж має свою вартість. Чи є факти про списання комунального майна?

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