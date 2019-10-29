Чому промова Зеленського в Маріуполі не вплине на інвесторів, – Фурса

Президент Володимир Зеленський виступив з оптимістичною промовою на відкритті інвестиційного форуму в Маріуполі, в якій закликав інвестувати в Україну. Промова глави держави була цікава, але чому його слова не вплинуть на інвестиційний клімат в Україні?

Під час виступ в Маріуполі президент, як і завжди, говорив правильні речі, проте, це ніяк не вплине на іноземних інвесторів. Адже, по-перше, вони не почули нічого нового, а, по-друге, їх не було на інвестиційному форумі.

Детальніше про подію: Виступ Зеленського на інвестиційному форумі у Маріуполі: головне

Президент вкотре наголосив, що співпраця з Міжнародним валютним фондом – це дійсно важливо. Цей факт має позитивний вплив на іноземців з грошима, а все, що загрожує співпраці України з МВФ – відлякує їх.

Що зупиняє іноземців від намірів інвестувати в Україну?

Одним із ключових факторів для закордонних вкладників є збереження макроекономічної стабільності та декомунізація економіки країни.

Роздумуючи про співпрацю з Україною, іноземних інвесторів найбільше лякає відсутність верховенства права і справедливих судів. Для людини, котра хоче вкласти свої гроші, важливо відчувати себе захищеною. На жаль, сьогодні ситуація кардинально інша.

Шлагбаумом для іноземних інвесторів є українські силовики, тобто судді, СБУшники та прокурори.

Вагомим сигналом для іноземців з грошима міг би бути ринок землі та приватизація. Але, на жаль, як ми бачимо, реформу каструють.

Вплинути на інвесторів лише словами – важко. Від України чекають реальних дій та ефективних реформ.

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