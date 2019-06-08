Чому росіяни не бояться міжнародних судів щодо Криму та Донбасу

З юридичної точки зору реакцією України на військову агресію Кремля були численні позови до міжнародних судів, які мали б забезпечити нашій країні не тільки зобов'язання РФ відвести своїх військових, але й виплати репарацій.

Проте, таке було б можливе, якби не два "але": путінській зграї начхати на рішення судів та арбітражів, а довести провину росіян хоча б по декількох пунктах позовів зовсім нелегко, через гібридність війни.

Більше того, оскільки у міжнародному суді ООН, трибуналах та інших інстанціях Росію звинувачують у великій кількості злочинів, слухати справи можуть десятками років, а вироки пролунають вже тоді, коли верхівка країни-агресора палатиме у пеклі.

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То ж переживати щодо цих процесів ні Путіну, ні Шойгу, ні Лаврову та іншим терористам взагалі не доводиться. Після нас хоч потоп, як то кажуть.

Тактика росіян націлена на затягування процесів: вони вдають, що знаходяться над процесом, що не знають, у чому їх звинувачують. І повністю при цьому ігнорують попередні вирішення судів, як у процесі із забороною Меджлісу та припиненню фактичного геноциду жителів Криму.

Їм нема чого боятися, адже фізично диктатори РФ недоторканні, а матеріально їх ніяк не карають, бо ж санкції б'ють по державі, до якої вони себе зовсім не відносять. Штати заборонили кредитувати банки? Путін забрав гроші з пенсійного фонду. Ввели санкції щодо фірм, причетних до будівництва Керченського мосту? Терористи знайшли підприємства, які постачали для цього обладнання. Всі проблеми лягають на плечі народу, а не влади. Про бунти ніхто й не думає, адже система покарань працює ледве не краще, аніж у СРСР.

Крім цього, Москва твердо стоїть на курсі розв'язання всіх питань щодо санкцій. Вони чекають на той час, коли українські політики остаточно знищують систему опору агресору. Своєю незграбністю та небажанням бачити війну, налагодити зв'язки із союзниками, що б дали хоча б якісь гарантії безпеки.

Ніхто не знає, що буде через півроку, коли до влади можуть прийти пов'язані із Росією люди. Кремль змінює владу в Україні у такий спосіб, як і в Німеччині, Італії, Австрії, Угорщині. Пропагандою та потужними політтехнологіями він спромігся того, що люди самі оберуть потрібних йому людей. А потім буде занадто пізно. І ніякі суди не врятують нас від терористів, особливо якщо наші ж політики почнуть казати про політичне підґрунтя позовів та самі ж проситимуть зняти звинувачення зі злочинців.

А окупована росіянами у політичному плані Європа взагалі нічого не зможе зробити, оскільки їй самій зовсім не до нас. Ці всі процеси вже запущені. Портнов вже в Україні, росіяни повернулись у ПАРЄ, через рік-два навіть зі збереженням такої ж саме ситуації на фронті знімуть з себе санкції. Руками підкуплених політиків та українських зрадників.

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