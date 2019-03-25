Чому російські літаки прибули до Венесуели? – Washington Post

Росія з усіх сила підтримує владу Венесуели. Навіть таємно відправляє у Каракас військові літаки.

24 березня російські військові літаки прибули до Каракасу – столиці Венесуели. Як пояснили офіційні джерела країни, "транспорт прибув у рамках тривалого військового співробітництва між двома країнами".

Це джерело, яке попросило залишити його ім'я в таємниці, повідомило, що російські військові чиновники приїхали до Венесуели, аби "обговорити технічне обслуговування збройних сил і навчання військових, а також питання стратегії", пише Washington Post.

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У грудні Росія на кілька днів відправила до Венесуели два стратегічних бомбардувальники Ту-160, щоб продемонструвати свою підтримку венесуельського президента Ніколаса Мадуро, який чинить спротив вимогам США і десятків інших країн піти у відставку.

Сайт "Flightradar", який дозволяє в реальному часі спостерігати за розташуванням повітряних суден, опублікував інформацію про траєкторію переміщення літака російських військово-повітряних сил, який, судячи з усього, летів до Каракасу через Кариби. Пасажирський літак Іл-62 здійснив переліт із Москви через Сирію, де Росія підтримує президента країни Башара аль-Асада. Венесуельский журналіст Хав'ер Майорка написав у Twitter, що ще "в суботу, 23 березня, до Каракасу прибув російський вантажний літак з військовим обладнанням на борту".

Утім, досі підтвердити правдивість цих повідомлень не вдалося. 24 березня журналісти AP відправилися до головного аеропорту Венесуели, розташованого безпосередньо біля Каракаса, однак ніяких російських літаків вони там не побачили.

Нагадаємо, у січні опозиційний лідер Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом країни, заявивши, що минулорічне переобрання Мадуро було "підлаштованим". Мадуро ж стверджує, що Гуайдо змовився з США, аби повалити його.

Минулого тижня американські та російські чиновники зустрілись у Римі, аби обговорити обстановку у Венесуелі, але їм не вдалося порозумітися у питанні про те, як можна врегулювати цю кризу. За словами російських чиновників, вони занепокоєні тим, що США розглядають можливість військового втручання у справи Венесуели. США наполягають на тому, що вони надають перевагу економічним і дипломатичним способам повалення Мадуро, хоча президент Дональд Трамп уже заявив, що "розглядає всі варіанти".

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