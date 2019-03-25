21:39
25 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Плагиат в песне Киркорова. Как РФ обманывает людей
      Вєсті Кремля
      20:00, 23 марта
      Вести.UA: Путинский адепт Вилкул. Гопник Добкин под градусом
      Вєсті.UA
      20:11, сегодня
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Блоги Мировые Медиа
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Мировые Медиа

      Чому російські літаки прибули до Венесуели? – Washington Post

      856
      До Венесуели прибули 2 російських літаки
      До Венесуели прибули 2 російських літаки / 5 канал

      Росія з усіх сила підтримує владу Венесуели. Навіть таємно відправляє у Каракас військові літаки.

      24 березня російські військові літаки прибули до Каракасу – столиці Венесуели. Як пояснили офіційні джерела країни, "транспорт прибув у рамках тривалого військового співробітництва між двома країнами".

      Це джерело, яке попросило залишити його ім'я в таємниці, повідомило, що російські військові чиновники приїхали до Венесуели, аби "обговорити технічне обслуговування збройних сил і навчання військових, а також питання стратегії", пише Washington Post.

      Читайте також: У Венесуелі пояснили, що роблять в країні російські військові

      У грудні Росія на кілька днів відправила до Венесуели два стратегічних бомбардувальники Ту-160, щоб продемонструвати свою підтримку венесуельського президента Ніколаса Мадуро, який чинить спротив вимогам США і десятків інших країн піти у відставку.

      Сайт "Flightradar", який дозволяє в реальному часі спостерігати за розташуванням повітряних суден, опублікував інформацію про траєкторію переміщення літака російських військово-повітряних сил, який, судячи з усього, летів до Каракасу через Кариби. Пасажирський літак Іл-62 здійснив переліт із Москви через Сирію, де Росія підтримує президента країни Башара аль-Асада. Венесуельский журналіст Хав'ер Майорка написав у Twitter, що ще "в суботу, 23 березня, до Каракасу прибув російський вантажний літак з військовим обладнанням на борту".

      Утім, досі підтвердити правдивість цих повідомлень не вдалося. 24 березня журналісти AP відправилися до головного аеропорту Венесуели, розташованого безпосередньо біля Каракаса, однак ніяких російських літаків вони там не побачили.

      Нагадаємо, у січні опозиційний лідер Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом країни, заявивши, що минулорічне переобрання Мадуро було "підлаштованим". Мадуро ж стверджує, що Гуайдо змовився з США, аби повалити його.

      Минулого тижня американські та російські чиновники зустрілись у Римі, аби обговорити обстановку у Венесуелі, але їм не вдалося порозумітися у питанні про те, як можна врегулювати цю кризу. За словами російських чиновників, вони занепокоєні тим, що США розглядають можливість військового втручання у справи Венесуели. США наполягають на тому, що вони надають перевагу економічним і дипломатичним способам повалення Мадуро, хоча президент Дональд Трамп уже заявив, що "розглядає всі варіанти".

      Читайте також: Російські літаки з військовими знову прибули до Венесуели

      blog_ava
      Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
      сегодня
      18331
      Автор: Мировые Медиа
      Теги: Дональд Трамп Венесуэла Публикации Новости США Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Чому російські літаки прибули до Венесуели? – Washington Post
      сегодня , 21:28 Чому російські літаки прибули до Венесуели? – Washington Post
      Світові Медіа 844
      Люксембург – Украина: онлайн матча квалификации Евро-2020
      сегодня , 21:11 Люксембург – Украина: онлайн матча квалификации Евро-2020
      136
      Новый вид для деревянных лестниц и пола в доме
      сегодня , 12:00 Новый вид для деревянных лестниц и пола в доме
      290
      Чотирилапий новобранець в "Королівській" бригаді
      сегодня , 20:00 Чотирилапий новобранець в "Королівській" бригаді
      Повернись живим 846
      Компанії Фірташа змушують українців платити за один і той самий газ двічі: обурлива схема
      сегодня , 19:31 Компанії Фірташа змушують українців платити за один і той самий газ двічі: обурлива схема
      Вікторія Войціцька 202
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук