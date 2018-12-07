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      Чому щезли черги на кордоні?

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      "Євробляхи" зникли з кордонів
      "Євробляхи" зникли з кордонів / segodnya.ua

      На західних кордонах зникли автомобільні колони, в яких раніше можна було і добу простояти. Тепер час перетинання кордону становить лише 20 хвилин!

      Побороти проблеми з чергами на кордоні не могли роками, а тепер самі – зникли! А  знаєте чому? Просто не стало там "євроблях", тому й черг "розвіялись"! 

      Давно не згадували про "євробляхи". Зараз якесь затишшя в цій царині. Проте нічого доброго воно не віщує – буде справжня нищівна буря.

      Про тенденції і реальну загрозу соціального вибуху

      Українці роками завозили вживані автомобілі на іноземній реєстрації, ще й за сірими схемами. Близько двох мільйонів таких "євроблях" розїжджає по Україні. Влада робила вигляд що не помічає їх. Подейкують, не помічала, бо то був її бізнес – із кришуванням схем звезення авто на європейських номерах, отриманням хабарів на кордоні.

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      Але зараз про інше. А саме про таймер зворотного відліку, який був запущений із ухваленням Верховною Радою законопроектів № 8487 та №8488. Обнулиться таймер у травні – саме тоді спливе дозвіл на пільгове розмитнення, набуде чинності посилення відповідальності водія за нерозмитнене авто. У разі невиконання порушників закону штрафуватимуть на 170 тисяч із конфіскацією автомобіля, це максимальне покарання.

      Тому й два мільйони "євроблях", але охочих розмитнити і отримати на ті "корчі" українські номери, нині приблизно 100-200 на тиждень. Елементарна арифметика свідчить, якщо така тенденція із кількістю охочих легалізувати автомобіль збережеться, то до травня узаконять лише 5 тисяч євроблях. Наголошу на різниці –  5 тисяч з 2 мільйонів. 

      Звісно, будуть такі, хто схопиться в останню хвилину, але – скільки таких? Нехай зрештою буде не 5 тисяч розмитнених, а 50 тисяч, або й 500 тисяч. Але ж ще півтора мільйона авто на "євробляхах" куди подінуться?


      Черги на кодоні/ ФОТО: UAGOLOS.COM

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      А нікуди. власники просто кинуть їх і будуть автівки іржавіти у нас по дворах та пустирях. Або ще один варіант. Півтора мільйони "євробляхерів", налякані гігантськими штрафами та реальною можливістью втратити свій автомобіль, у травні вийдуть на масові протести.

      Вірогідна так і буде. Адже, по-перше, розмитнювати 15-річний "корч", куплений за 1 тисячу євро у Польщі – банально нині невигідно. Адже потрібно сплатити державі платежів ще на 2 тисячі. В результаті автівка не виглядає такою привабливою для власника. Адже 15-річне корито дуже швидко починає сипатися, коли поїздить нашими розбитими дорогами і заправлене нашими бодяжним пальним.

      По-друге, чимало з власників "євроблях", якби й хотіли їх розмитнити – просто не можуть цього зробити, адже не мають на них паперів. Завезені за сірою схемою вживані автівки зазвичай оформлені на фіктивні литовські чи польські фірми. Отже, нині отримати від тих фірм хоч якісь документи – нереально, бо їх просто не існує.На додаток до всього, зараз розвелося чимало шахраїв. На хвилі розмитнення вони пропонують "бляхерам" начеб-то оформити за кордоном документи на їхні автівки – але будьте обережні, бо документи – банальні фальшивки.

      Стає зрозумілим, що "євробляхи", що ви бачити на дорогах своїх міст, тепер доїжджають останні місяці. 

      Тому автомобільні пункти перепуску на польському кордоні стоять пусткою без черг. Це щось неймовірне! А якісь два тижні тому, на кордоні у черзі можна було й добу простояти "завдяки" "євробляхам". Адже вони курсували туди-сюди за черговими сірими схемами, за так званим дозволом на пересікання кордону.

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      "Євробляхери", які їздять, наприклад, по Києву – це оформлені на фіктивні іноземні фірми й завезені в Україну на рік. А "бляхи", якими їздять мешканці прикордонних регіонів України – офіційно куплені, у них все в порядку з документами. Тільки в Україні законно вони можть бути лише 5 днів. Власне через що і вишиковувалися на пунктах перепуску шалені черги. Тепер, коли запрацював закон про легалізацію "євроблях" – за новими правилами, автівку, що була вправі заїхати на 5 днів, обов'язково заплатити в Україні заставу. Лише під час виїзду повертають. Але це однаково геморой. Тому й від тих автівок по "пєрєсєчке" українці масово відмовилися, кинувши їх у Польщі, через що ж і черг на кордоні тепер немає.

      В прикордонних регіонах "євроблях" вже значно поменшало, а незабаром їх стане менше і по всій Україні.

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      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости Украины Новости политики Авто на еврономерах Верховная Рада Госпогранслужба Публикации
      Источник: 24 Канал
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