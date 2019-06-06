Чому таранька – це небезпечно, і як уберегтися від ботулізму

В Україну днями прибула велика партія сироватки для лікування ботулізму, її вже розвозять по Україні, і ліки безоплатно будуть доступні пацієнтам в кожній області. Але є захворювання, яких можна уникнути дуже просто: треба дотримуватись елементарних правил гігієни та керуватися здоровим глуздом. Тоді й лікувати їх не доведеться. Ботулізм – саме таке захворювання.

Ботулізм – в асортименті

Статистика останніх трьох років показує, що з травня по серпень – бум захворюваності на ботулізм. Найбільше випадків захворювання фіксуємо саме в ці місяці. Тому в цей період треба бути особливо пильними, щоб не отруїтися.

Україна закупила сироватку від ботулізму і вона безоплатно доступна в усіх областях і всім пацієнтам, які цього потребують. Але не варто зайвий раз спокушатися на в'ялену рибу, щоб так ризикувати життям.

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Підземний прехід у Києві / Фото Євген Гончар

На цьому фото ви, швидше за все, побачите типовий перехід, людей, і типову розкладку з в'яленою рибою. Я бачу – ботулізм в асортименті. І на це є причини.

З початком літа відкривається сезон не лише відпусток, але й харчових отруєнь. На першому ліпшому людному місці, як гриби після дощу, з новою силою виростають стихійні ринки. На отаких розкладках у переходах – весь асортимент постачальників харчових отруєнь: від домашніх закруток до в'яленої риби. Одна з найсильніших у природі отрут – ботулотоксин – теж у наявності.

Навіть якщо вам "дуже хочеться тараньки", раджу: пройдіть повз таку вітрину і не спокушайтеся на ці "смаколики". Вони – смертельно небезпечні.

Ботулотоксини потрапляють в організм через споживання неякісних продуктів, які не пройшли необхідну обробку, і в яких бактерії виживають і виробляють токсини. Значно рідше ботулізмом можна заразитись через рани, так само рідко мікроорганізм передається від матері до дитини через грудне молоко.

Станом на 4 червня з початку року, в Україні зафіксований 51 хворий на ботулізм. Майже половина цих випадків – отруєння через споживання саме рибної продукції. Тому таранька і в'ялена риба – беззаперечні рекордсмени причин ботулізму. На другому і третьому місці з великим відривом – м'ясна продукція і овочеві та грибні консервації.

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Чим небезпечний ботулізм і які симптоми хвороби

Ризик ще й у тому, що візуально, на запах, на колір і навіть на смак ви не зможете відрізнити небезпечні продукти, бо мікроорганізм, який спричиняє хворобу, не псує продукти. Але ботулізм дуже небезпечний і нерідко має летальний наслідок. Перші симптоми захворювання найчастіше виникають через 7-24 годин після споживання "зараженої" їжі.

У вас гіршає зір, двоїння в очах, ви відчуваєте сильну сухість у роті, вам важко говорити і навіть ковтати, починається запаморочення, слабкість, нудота, блювання і інші розлади травної системи, а потім – стадія парезу кишечника (здуття живота, закреп), ураження м'язів шиї та кінцівок.

Ще одна складність у тому, що зазвичай люди просто ігнорують симптоми і думають, що "пройде". Але саме рання діагностика дозволяє врятувати життя хворому. Тому перше, що ви маєте зробити – звернутися до лікаря. Незалежно від того, наскільки тяжкий перебіг хвороби, пацієнта госпіталізовують.

Як уберегтися

Щоб не дійшло до ботулізму і госпіталізації, варто просто стежити за тим, що і як ви їсте. Оминайте всі стихійні ринки десятою дорогою. Коли хтось розповідає вам, що це все "натуральне і домашнє", то пам'ятайте, що ви не знаєте умов, в яких це "домашнє" було консервоване, в'ялене або копчене. Особливу увагу звертайте на найбільш небезпечні категорії продуктів: в'ялену, копчену та консервовану рибу, м'ясні, овочеві та грибні консерви.

Якщо ви не впевнені, що продукти зберігали і транспортували належним чином – не їжте їх. Дотримуйтесь правил гігієни і всіх вимог приготування їжі та термічної обробки продуктів.

П'ять правил від Всесвітньої організації охорони здоров'я: