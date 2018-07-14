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Чому у Києві з проїзним квитком ти не зекономиш

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Безлімітний проїзд за місяць у Києві є дорожчим, аніж у Будапешті
Безлімітний проїзд за місяць у Києві є дорожчим, аніж у Будапешті / Колаж 24 канал

У Києві подорожчав проїзд у громадському транспорті до 8 гривень, але давайте поговоримо про тарифи на проїзні квитки.

Для порівняння знову візьмемо громадський транспорт Києва та Будапешта.

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Ціна разового проїзду в Києві – 8 гривень, а у Будапешті  – 44 гривні. Ціна абонементу на безлімітний проїзд за місяць у Києві – 1300 гривень, а у Будапешті  – 1150 гривень (мої вітання, безлімітний проїзд в Києві офіційно став дорожчим за безлімітний проїзд в Будапешті).

І тепер про суть цього проїзного абонементу на місяць – це предоплата. Тобто місцеві жителі кредитують громадський транспорт на місяць/рік вперед, а за це їм має бути ЗНИЖКА (аби змотивувати купувати проїзні та тим самим кредитувати транспорт міста). Ну і плюс, також додатковий заробіток з туристів, яких в Києві – вдосталь.

І яку ж знижку нам пропонує київська влада? Порівняємо з тим самим Будапештом:

1.  Використовуючи транспорт тричі на день (на роботу/з роботи/1 поїздка по справам/розвагам), ти зекономиш купивши абонемент:

– у Будапешті – 71% (заплативши 1150 гривень, а не 3960 гривень);
– у Києві – 0% (ще й переплатиш 580 гривень, заплативши 1300 гривень, а не 720).

2. Використовуючи транспорт п'ять разів на день (на роботу/з роботи їхати з пересадкою + 1 поїздка по справам/розвагам), ти зекономиш, купивши абонемент:

– у Будапешті  – 83% (заплативши 1150 гривень, а не 6600 гривень);
– у Києві – 0% (заплативши 1300 гривень, а не 1200 гривень).

Тобто в нас систему тарифу безлімітного проїзного побудовано таким чином, що вона ну практично нікому не буде вигідною (зроблю запит і дізнаюсь, скільки такий проїзний купили минулого року). На відміну від проїзних в Європі (до прикладу, Будапешт, але так майже всюди).

Так, існують і інші види безлімітних проїзних, типу "автобус-тролейбус" чи "трамвай-метро", які є ніби дешевшими, але обмежують твоє право проїзду в громадському тарнспорті в інших видах, на що мені хочеться відповісти ЖУЙ С***У. Це один громадський транспорт Києва та не треба ділити його на трамвай, метро, сігвей, хайперлуп.

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ВВЕДІТЬ ВЖЕ ТОЙ КЛЯТИЙ ЄДИНИЙ КВИТОК.

P.S.:

– проїзний у Києві означає, що ви можете використовувати метро, трамвай, тролейбус, автобус і НЕ можете за ним використовувати маршрутки, міську електричку, річковий транспорт, нічний транспорт;

– проїзний у Будапешті означає, що ви можете використовувати всі види громадського транспорту включно із річковим транспортом і нічним;

– під час розрахунків брав розмір разового проїзду в Києві у 8 гривень і абонементу у 1300 гривень (офіційна інформація з видання "Хрещатик" від 13 липня), а у Будапешті – 44 гривні разовий і 1150 гривень абонемент (ціни є приблизними через постійну зміну курсу);

– абонементи у Києві стали ще менш вигідними, ніж раніше (в січні 2018 робив розрахунок тут). 

Автор: Filip Alid

Автор: Блог Соцсети
Теги: Венгрия Публикации Новости Киева Деньги Транспорт
Источник: 24 Канал
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