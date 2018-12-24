19:24
24 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЦУНАМИ В ИНДОНЕЗИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВОЙНА В СИРИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ракетное возбуждение Путина. Сходство Поклонской и Николая II
      Вєсті Кремля
      21:39, 22 декабря
      Вести.UA: Скудная философия Ляшко. Хитрый план Луценко
      Вєсті.UA
      18:47, сегодня
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Программы Добродетельная страна
      ЦУНАМИ В ИНДОНЕЗИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВОЙНА В СИРИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Чому українські воїни здаються у полон корупції: історія про вимагання хабара від ветерана АТО

      Добродетельная страна 39 Читати новину українською

      Петро Олексюк – ветеран-десантник з 81-ої бригади, отримав пропозицію дати хабар. Гроші вимагали у Центральній військово-лікарській комісії Міноборони. Що зробив воїн? Він таємно записав розмову на телефон і пішов з ним до Служби безпеки України.

      Петро підірвався на російській міні біля Оленівки на Донеччині. Волонтери зібрали сотні тисяч гривень, щоб йому не ампутували ногу, а почали відновлювати. Петро вже півтора роки на милицях.

      Читайте также: Суд заарештував медиків, які вимагали хабар у ветерана АТО з інвалідністю

      А у комісії Міноборони від нього зажадали 1,5 тисячі доларів за надання ІІІ групи інвалідності. Доброволець за допомогою прокурорів і слідчих інсценував передачу хабаря.

      Того, хто взяв гроші – майора Наумова з Центральної військово-лікарської комісії Міноборони затримали, а потім заарештували. При обшуку в нього в кабінеті і дома знайшли більше 130 тисяч доларів і 26 прохань про інвалідність від поранених воїнів, до яких ці гроші були прикріплені, а також пакунки від 700 доларів до 4 тисяч.

      Для мене це найгірше в цій історії. Наші воїни, які віддавали своє здоров`я на фронті за нашу Незалежність, тут в тилу, здаються у полон корупції. Несуть хабарі чиновникам, які заробляють на такому.

      Медики вимагали хабар від ветерана АТО, щоб оформити йому інвалідність
      Медики вимагали хабар від ветерана АТО, щоб оформити йому інвалідність

      Разом з колегами по парламентському комітету з протидії корупції ми звернулися до міністра оборони Степана Полторака і мера Києва Віталія Кличка. Не треба чекати суду, щоб звільнити спійманих на такому хабарництві їхніх підлеглих.

      Читайте также: Вимагали хабара від ветерана АТО з інвалідністю: деталі історії

      Також ми запропонували міністру оборони ввести до Центральної військово-лікарської комісії Міноборони самих ветеранів. Тих, хто дивився смерті в очі і не дозволить вимагати хабарі з поранених воїнів. Ця історія – ще один доказ, наскільки важливо, щоб Україна стала доброчесною.

      Хто такий Петро Олексюк?Це ветеран АТО, який отримав поранення у боях на Донбасі 9 травня 2017 року. Вибухом забороненої російської міни ПМН-2 бійцеві відірвало п’яту, розтрощило кістки правої ноги та ступні. У державних шпиталях чоловікові запропонували лише один варіант – ампутацію. Проте завдяки волонтерам Петро отримав шанс стояти на своїх ногах, розпочавши біотех-реабілітацію.

      Автор: Егор Соболев
      Теги: Новости Киева Деньги Коррупция Видеоблоги Взятка Добродетельная страна АТО
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук