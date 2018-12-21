Почему Украина за четыре года так и не отказалась от "газпромовских" стандартов учета газа

Еврочиновники из Энергосообщества в своем письме Ассоциации газового рынка рекомендуют перейти на европейский стандарт учета газа. Это решение позволит убрать коэффициенты, которые сейчас применяют в платежках бытовых потребителей, а также устранит непрозрачность и манипуляции при торговле импортным газом. Пока "Нафтогаз" не спешит отказываться от "газпромовской" системы учета газа.

В Украине температурой стандартных условий является +20°C. Это связано с тем, что ранее весь импортный газ "Нафтогаз Украины" закупал у "Газпрома", который использовал такие же стандартные условия. В письме отмечено, что в Украине продолжают использовать непрозрачную и устаревшую методику, которая сохранилась еще со времен тесного сотрудничества с "Газпромом". Что и привело к тому, что бытовые потребители получили счета, в которых объемы газа с помощью коэффициентов приведены в "газпромовские" стандарты.

Секретариат Энергосообщества напоминает, что Украина взяла на себя обязательства использовать европейский стандарт учета газа.

Мы хотим подчеркнуть, что взятые в рамках Договора об энергетическом сообществе обязательства требуют использования природного газа в стандартных условиях Евросоюза – 101,325 кПа и 0°C,

– указано в письме.

По данным "Нафтогаза Украины", с ноября 2015 года весь импортный газ поступает в Украину из Европы. Около 70% импорта осуществляет группа Нафтогаз. Купленныйй по европейским стандартам, объем импортного газа при продаже украинским потребителям переводится в газпромовский стандарт, с температурой +20 °C. За счет таких простых манипуляций объем газа увеличивается примерно на 10%, а значит – и доходы Нафтогаза.

Ранее глава НКРЕКУ Оксана Кривенко выступила с предложением изменить стандартные условия на европейские: то есть вести учет газа при температуре 0 °C, а не +20 °C. Эту инициативу раскритиковали в Нафтогазе, заявив, что изменение стандарта не решит проблему (см. Фото).

Напомним, что поставка природного газа в единицах энергии – кВт*ч должна была начаться еще в 2015 году. Это так же является обязательством Украины перед Энергосообществом.