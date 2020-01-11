09:57
11 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Судный день для российского футбола. РПЦ борется с пожарами
      Вєсті Кремля
      21:21, 10 января
      Вести.UA: Плохая карма Шуфрича. Цукерберг против Портнова
      Вєсті.UA
      20:43, 10 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Почему украинский Mcdonald's покупает картошку в Польше: объяснение гендиректора

      281 Читати новину українською
      Почему украинский Mcdonald's покупает картошку в Польше / pixabay.com

      Ежедневно посетители украинского Mcdonald's съедают около 160 тысяч порций картофеля фри, то есть 17 тысяч килограмм. Рестораны заказывают картофель у польского поставщика.

      Гендиректор Mcdonald's Юлия Бадритдинова в интервью "Экономической правде" рассказала, что сейчас в Украине действует более 90 ресторанов.

      Кстати: Глава Mcdonald's ушел в отставку из-за романтических отношений на работе

      Гендиректор подчеркнула, что польская линия производства "фри" обеспечивает картофелем не только Украину, но и половину Европы.

      Там (в Польше – ред. 24 канал) достаточные мощности производства. Mcdonald's помогает развиваться поставщикам. Например, в той же Польше когда-то инвестировали много средств в завод, отдельные линии которого работают только на Mcdonald's,
      – рассказала Бадритдинова.

      Гендиректор добавила, что в Польше есть специальный сорт картофеля, чтобы "фри" был длинным, как нужно. Этот завод справляется с потребностями половины Европы.

      Юлия Бадритдинова сказала, что сейчас Mcdonald's ищет украинского поставщика картофеля, но не для "фри".

      Для картофеля фри мы в ближайшее время не будем менять поставщика, но это будет касаться "картофеля по-деревенски", или "картофельных дипов",
      – подчеркнула она.

      Интересно: Мужчина 10 лет хранил еду из McDonald's и она почти не изменилась: фото

      Что известно о Mcdonald's?
      Mcdonald's – американская корпорация, до 2010 года крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания. По итогам 2010 года компания занимает второе место по количеству ресторанов во всем мире после ресторанной сети Subway.

      По состоянию на конец 2019 года в 20 городах и 2 деревнях Украины действуют 93 ресторана.

      Пассажирские самолеты, которые сбивали военные: самые известные случаи в истории
      сегодня
      1005
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Польши Деньги
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 09:33 Пассажирские самолеты, которые сбивали военные: самые известные случаи в истории
      Ігор Саджениця 1002
      сегодня , 09:30 Королевская семья в ярости из-за демарша Меган и Гарри
      Женя Котик 59
      31 декабря 2019 , 14:14 100 миллионов гривен разыграли в акции Iron Man
      161
      сегодня , 08:40 Неправильная реинтеграция Донбаса: кто и зачем устроил облаву на украинцев
      Денис Казанський 379
      10 января , 22:00 Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео
      Анастасія Зазуляк 90002
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук