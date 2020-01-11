Почему украинский Mcdonald's покупает картошку в Польше: объяснение гендиректора

Ежедневно посетители украинского Mcdonald's съедают около 160 тысяч порций картофеля фри, то есть 17 тысяч килограмм. Рестораны заказывают картофель у польского поставщика.

Гендиректор Mcdonald's Юлия Бадритдинова в интервью "Экономической правде" рассказала, что сейчас в Украине действует более 90 ресторанов.

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Гендиректор подчеркнула, что польская линия производства "фри" обеспечивает картофелем не только Украину, но и половину Европы.

Там (в Польше – ред. 24 канал) достаточные мощности производства. Mcdonald's помогает развиваться поставщикам. Например, в той же Польше когда-то инвестировали много средств в завод, отдельные линии которого работают только на Mcdonald's,

– рассказала Бадритдинова.

Гендиректор добавила, что в Польше есть специальный сорт картофеля, чтобы "фри" был длинным, как нужно. Этот завод справляется с потребностями половины Европы.

Юлия Бадритдинова сказала, что сейчас Mcdonald's ищет украинского поставщика картофеля, но не для "фри".

Для картофеля фри мы в ближайшее время не будем менять поставщика, но это будет касаться "картофеля по-деревенски", или "картофельных дипов",

– подчеркнула она.

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Что известно о Mcdonald's?

Mcdonald's – американская корпорация, до 2010 года крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания. По итогам 2010 года компания занимает второе место по количеству ресторанов во всем мире после ресторанной сети Subway.



По состоянию на конец 2019 года в 20 городах и 2 деревнях Украины действуют 93 ресторана.