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      Чому в інтересах США зберегти Україну

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      В інтересах США посилити Україну
      В інтересах США посилити Україну / АР

      Особиста готовність президента США Дональда Трампа до зустрічі зі своїм українським колегою – поза всяким сумнівом, велике досягнення нового керівництва країни.

      До цієї заяви Трампа обговорювалися різні проміжні формати зустрічі американського та українського президентів. Говорили про зустріч у Варшаві, де обидва лідери братимуть участь в заходах, присвячених 80-й річниці початку Другої світової війни. Обговорювалася можливість зустрічі Трампа і Зеленського на сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.

      До теми: Росії не уникнути санкцій США: до чого тут Україна?

      Однак ми прекрасно розуміємо, що все це – не стільки самі переговори, скільки підготовка до переговорів. А справжні переговори президенти Сполучених Штатів проводять у Білому домі або в своїх заміських резиденціях. Саме тут обговорюються головні питання співпраці, готуються резонансні угоди і документи. Те, що Трамп запросив Зеленського саме до Білого дому, означає зацікавленість американського президента у вирішенні проблем, які пов'язані з Україною.

      Однак тепер варто задуматися не тільки про підготовку візиту, але і про його зміст. Трамп, коли коментував свою майбутню зустріч із Зеленським, висловив припущення, що український президент зможе укласти угоду з Володимиром Путіним. Однак поки що не вимальовуються навіть контури такої угоди.

      Більш того, ситуація в конфлікті між Росією та Україною продовжує загострюватися, а президент Путін не відступає від своїх класичних вимог до українського колеги. Він вимагає від Зеленського того ж, чого вимагав від Порошенка – надання особливого статусу окупованим районам Донбасу, прямих переговорів Києва з маріонетковою "владою" ОРДЛО і фактичної відмови Збройних сил України від захисту країни. При цьому сам Зеленський у своєму останньому діалозі з Путіним поставив під сумнів можливість фіксування особливого статусу окупованого Донбасу в Конституції – що з міркувань Кремля дезавуює Мінські угоди і ще більшою мірою ускладнює розмови президентів.

      І це те, що повинні зрозуміти друзі України. Угода Зеленського і Путіна може з'явитися тільки як результат відмови російського президента від мови ультиматумів, від окупації частини Донбасу і від анексії Криму. У будь-якому іншому випадку Росія і Україна будуть залишатися ворожими країнами і їхня взаємна відчуженість буде тільки посилюватися.

      Звичайно, можуть сказати, що є й інший шлях вирішення проблеми – капітуляція президента Зеленського перед Кремлем. Але готовність до такої капітуляції не виявляє сам Зеленський. Вона буде означати різке зменшення впливу Сполучених Штатів у Європі, зокрема, в їхніх відносинах із країнами Центральної Європи – а в цьому не може бути зацікавлений сам президент Трамп. І до того ж навіть теоретична готовність виконати ультиматум Кремля призведе до різкої дестабілізації в самій Україні, можливо навіть до громадянського конфлікту з непередбачуваними наслідками для всього регіону. Це буде справжній крах Центральної та Східної Європи.

      Важливо, щоб президент Дональд Трамп залишався союзником для Володимира Зеленського саме в пошуку шляхів такого врегулювання кризи в українсько-російських відносинах, які б не послабили, а посилили Україну. І це саме те, що повинен пояснити своєму американському колезі Зеленський.

      Автор: Віталій Портников

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      Автор: Блог Медиа
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Владимир Путин Публикации Дональд Трамп Новости США
      Источник: Радіо Свобода
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