Чому в Україні перестали саджати бойовиків та зрадників?

Історія із терористом Романом Джумаєвим, якого відпустив суддя Мар'їнського райсуду Донеччини показала, як працює українська система правосуддя по відношенню до злочинців-вбивць. Але справа в тому, що ситуація набагато гірша, аніж здається.

Мені доводиться багато спілкуватися із працівниками силових структур і всі вони одноголосно кажуть одне: прокурори та судді роблять таке, що руки опускаються. Звісно, захищати всіх оперів справа марна – серед них чимало покидьків, корупціонерів та взагалі безкорисних осіб, але ж є й ті, хто намагається якщо не зламати систему, то хоча б зробити Україну більш-менш безпечною.

Мотивують свої дії такі правоохоронці не тільки любов'ю до Батьківщини, але й помстою за вбитих росіянами та терористами колег. Інакше пояснити те, що люди залишаються на посадах із зарплатою у 9-10 тисяч, роблять чернову роботу, та затримують злочинців, а не розбігаються по всіляким НАБУ та ДБРам, де платять по 35-40, насправді важко.

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Так чи інакше, через рік після початку війни співробітники Служби зіткнулися із тим, що не можуть добитися реального строку для безлічі бойовиків чи посібників окупантів. Для того, щоб завести карну справу, операм потрібно накопати багато доказів, передати їх до слідчого, який вже із цим йде до прокурорів. Слідчі все частіше відмовляють, кажуть, все рівно прокурори не візьмуться.