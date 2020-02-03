Почему жить в Батуми лучше, чем в Барселоне: преимущества инвестиций в недвижимость в Грузии

Современная гостеприимная Грузия сочетает в себе уникальный климат, море и горы. Это страна самобытных традиций, истории и богатого культурного наследия. А об разнообразной грузинской кухне и вине знают по всему миру!

Сегодня страна переживает настоящий туристический бум и является одним из самых популярных направлений инвестиций среди иностранцев – инвестиций в недвижимость.

Каковы преимущества инвестиций в недвижимость Грузии по сравнению с другими странами?

– только в Грузии можно приобрести апартаменты в собственность с правом регистрации в

пятизвездочном отеле – это право предусмотрено законодательством страны и аналогов ему в

других странах мира пока не существует;

– ниже, по сравнению со среднеевропейскими, цены на жизнь, отдых и развлечения;

– географическая и ментальная близость: из Киева в Батуми можно добраться самолетом за 2,5 часа и

нет языкового барьера – большинство грузин прекрасно владеют русским;

– нет налога на недвижимость, а при покупке можно получить вид на жительство (ВНЖ);

– упрощенная процедура оформления покупки недвижимости, регистрация собственности происходит за 1 день, а для оформления понадобится только загранпаспорт.

Немало туристов после путешествия в Грузию влюбляются в эту колоритную страну, и решают приобрести собственные апартаменты на берегу Черного моря.

Все чаще инвесторы, которые задумываются над покупкой зарубежной недвижимости, останавливают свой выбор на Батуми.

В чем феномен стремительного развития Батуми?

• Этот город небоскребов часто называют "вторым Дубаем" Батуми подтверждает этот статус.

• В июне 2019 года Батуми получил престижную международную премию World Travel Awords как самое перспективное направление Европы для летнего отдыха.

• Это единственный город в мире с населением менее 200 000 жителей, где сосредоточено наибольшее количество международных гостиничных брендов, которые детально изучили рынок и видят в нем огромные перспективы для развития.

• Сейчас город переживает настоящий бум – ежегодный прирост туристов составляет +20%, и по прогнозам экспертов этот показатель будет только расти.

Почему Вы захотите стать собственником недвижимости в Батуми?

Принимая решение о покупке недвижимости, инвесторы первым делом обращают внимание на 2 главных фактора: цена и доходность. Международные эксперты констатируют, что на сегодня Батуми входит в топ-3 городов мира с лучшим соотношением этих условий для приобретения доходной недвижимости.

Согласно рейтингу Всемирного банка DOING BUSINESS, Грузия занимает 4-е место в мире и 2-е место в Европе по простоте оформления недвижимости в собственность.

В международном рейтинге World Justice Project Грузия заняла 1-е место в индексе верховенства закона среди стран Восточной Европы и Центральной Азии – отсутствие коррупции и современная налоговая система привлекают инвесторов.

Сравнивая цены в Грузии и популярных европейских странах, стоимость аренды гостиничных апартаментов примерно одинакова. Однако стоимость покупки таких апартаментов в Грузии в 2-3 раза ниже, чем, например, в Испании, Греции, Турции или Черногории. Таким образом стоимость окупаемости недвижимости в Грузии выше.

На прибыльность влияет также отсутствие налога на оформление недвижимости – в Грузии такой налог отсутствует.

Кроме этого, только в Грузии можно приобрести апартаменты в собственность с правом регистрации в 5-звездочном отеле – это право предусмотрено законодательством страны и аналогов ему в других странах мира пока нет.

Благодаря этим преимуществам Грузия стала одной из самых популярных стран мира в сфере зарубежной недвижимости.

По рейтингу авторитетного исследовательского сервиса Numbeo, Грузия возглавляет перечень самых безопасных стран Европы и входит в топ-6 самых безопасных стран мира.

Средние цены на жизнь и развлечения в Грузии в 3-4 раза ниже, чем в других, популярных среди туристов, европейских странах.

Как выбрать надежного застройщика?

Лучше о компании говорит ее репутация. Один из крупнейших застройщиков Европы – международный строительный холдинг ORBI GROUP представлен в Батуми несколькими масштабными проектами.

Портфель недвижимости ORBI GROUP – более 3 миллионов квадратных метров.

Более 6000 специалистов.

20 лет надежности и успешной работы на рынке недвижимости.

Клиенты с более чем 72 стран мира.

На сегодня ORBI GROUP реализует амбициозный проект в самом центре туристического Батуми – ORBI CITY станет крупнейшим гостиничным комплексом в мире. Три 55-этажных башни расположены на первой линии и вмещают в себя 9 000 апартаментов. Современный гостиничный комплекс построен с инфраструктурой "город в городе" с огромным торговым центром с известными брендами, ресторанами, бассейнами, SPA-центрами, детскими зонами развлечений, кинотеатрами и террасами, откуда открывается сказочный вид на море, горы и город.

Апартаменты премиум-класса "под ключ" с ремонтом, мебелью, техникой можно приобрести в полную собственность. В любое время года вы сможете с удовольствием отдыхать в собственных апартаментах, а в остальное время сдавать в аренду как самостоятельно, так и через управляющую компанию, и получать пассивный доход.

Офис ORBI GROUP в Украине: г. Киев, ул. Антоновича, 64/16, БЦ "Кузнецкий". А так же в Виннице, Днепре, Запорожье, Харькове, Одессе, Львове, Тернополе и Хмельницком. Контактный номер: 0 800 300 275. Больше информации на сайте.