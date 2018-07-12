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Телеканал новостей 24 Программы Право на правду

Чому за напад на "кіборга" дали умовний строк, а за розірваний портрет Порошенка реальний термін

Право на правду 131 Читати новину українською

На початку травня кілька невідомих напали на ветерана війни на Донбасі, захисника Донецького аеропорту Дмитра Вербича. Це сталося в Києві, на Подолі. Нападники наскочили на Вербича ззаду, вдарили його ножем в спину, забризкали обличчя сльозогінним газом та ще кілька разів вдарили його молотком. Через отримані травми, "кіборг" потрапив до лікарні.

Згодом, правоохоронцям все ж таки вдалося затримати одну з нападниць – Катерину Лапінську, яка виявилася членом ліворадикальної анархістської організації. Затриманій загрожувало від трьох до семи років в’язниці через хуліганство, вчинене групою осіб. І ось днями, після проведеного слідства і слухання справи, Подільський суд Києва оголосив свій вирок.

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Лапінська отримала умовний термін – три роки. Ось така відповідальність за напад, який поставив під загрозу життя українського солдата. Слід відзначити, що покарання у вигляді умовного терміну просила сама прокуратура, яка зазначила, що підсудна визнала свою провину, уклала угоду зі слідством, а відтак, немає сенсу її карати в’язницею. Ну, суддя не став сперечатися з прокурорами і задовольнив їхнє прохання, відпустивши нападницю на волю.


Катерина Лапінська

Відтак, постає питання, чи достатнім і справедливим було покарання в цьому випадку? Можна по-різному оцінювати і вимоги прокуратури, і вирок суду. З одного боку, три роки умовно для дій, які цілком могли коштувати життя іншій людині і вчинені з особливою зухвалістю, – це занадто м’яке покарання. Адже воно демонструє всім іншим потенційним нападникам, що позбавлення волі за такі дії можна і не боятися.

З іншого боку, Катерина Лапінська стверджує, що визнала свою провину, розкаялася, то хіба покарання дається не з метою виправлення злочинця? Отож, хтось інший може вважати вирок цілком достатнім. Але, все можна оцінити в порівнянні. Давайте подивимося на інші випадки і на інші судові рішення.

В грудні 2014-го року під стінами Вінницької обладміністрації відбулися сутички місцевих активістів з поліцією. Протестувальники вимагали тоді відставки керівника області. Під час сутичок один з активістів – Юрій Павленко на прізвисько "Хорт" – розірвав портрет президента Порошенка. Згодом, активіста Павленка заарештують. Спочатку його звинувачували в організації масових заворушень та в нарузі над державною символікою. Згодом, прокурори перекваліфікують йому обвинувачення в хуліганство і вимагатимуть для Павленка семи років позбавлення волі. Тобто, семи років реального терміну за ґратами.


Юрій Павленко на прізвисько "Хорт"

Ну а вирок суду був наступним: міський суд Вінниці засудив Павленка до 4,5 років в’язниці, при цьому визнавши, що він не брав участі в організації масових заворушень. Суд так і не встановив, що активіст комусь завдав тілесних ушкоджень під час сутичок з правоохоронцями, натомість довів, що Павленко справді порвав портрет президента. Відтак, активіст відправився до в’язниці. 

І лише через значне суспільне обурення Апеляційний суд Вінницької області скасував вирок Павленку і звільнив його з під варти. Хоча активіст вісім місяців просидів за ґратами. Ось такі бувають покарання у виконанні українських прокурорів та українських суддів. За напад з ножем на оборонця Донецького аеропорту та за порваний портрет президента.

Автор: Дмитрий Гнап
Теги: Видеоблоги Право на правду Нападение на Дмитрия Вербича Киборги
Источник: 24 канал
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