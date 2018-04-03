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Ольга Бродская

Закон про добровольців досі не працює: чому захисники України не мають права бути її громадянами

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Українське громадянство
Українське громадянство / Радіо Свобода

8 лютого цього року президент Польщі Анджей Дуда підписав скандальний документ, який встановлює кримінальну відповідальність за заперечення "злочинів українських націоналістів".

Українців, які хочуть стати громадянами Польщі, почали питати про ставлення до Степана Бандери, Волинської трагедії та діяльності ОУН-УПА.

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У ЗМІ уже є зафіксований факт відмови у громадянстві одному заявнику. І ні, він не казав, що молиться Бандері тричі на день, а вдома має фотоальбом героїв УПА, який щоранку вкриває поцілунками. Він сказав так:

А хіба я знаю, ніколи не був у цих зв'язках, тому я не знаю. У кожного своя правда. Кажуть, вони були в Польщі та Україні. Ніколи у це не вникав.

Тобто, можемо зробити висновок, що потенційний громадянин Польщі родом з України має розібратися в історії ОУН і сформулювати негативне ставлення. І як би ми не ставилися до такої політики — Польща має право на свої власні закони.

А ми?

Щоб стати громадянином України, потрібен стандартний пакет документів, знання державної мови або "її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування", наявність законних джерел для існування і неперервне проживання на території України протягом 5-ти років.

Проте разом із початком війни до нас прийшли на допомогу громадяни інших країн, які були готові віддати своє життя за, по факту, чужу державу. Таким людям, на мою думку, потрібно просто на передову привозити українські паспорти разом із хлібом і сіллю. Але ні, іноземним захисникам України потрібно пройти вогонь, воду і бюрократію, щоб отримати паспорти з тризубами.

Закон про спрощену процедуру отримання добровольцями українського громадянства є, він був прийнятий ще у 2016-му році, проте чомусь не працює.

Доброволець з Росії Ігор Васильєв, що так і не зміг стати громадянином України, сказав про цю проблему так:

Мені здається, влада в Україні побоюється патріотів та ідейних людей. Хто такі, за великим рахунком, є добровольці? Ці люди, які здатні на протест корумпованому режиму. Свої, як кістка в горлі, не знають, куди їх подіти, а тут іще іноземці.

Сподіваюся, що справа не в цьому.

Чому б нам не взяти приклад з Польщі, але вдосконалити підхід: хочеш бути частиною українського суспільства? Дай відповідь на питання про сучасне, не про минуле. Скажи, чий Крим? Що відбувається на Донбасі? Який синонім можна підібрати до слова "Путін"?

Але ці питання у нас не ставлять. Тому цілком можливо, що ми даємо жовто-сині паспорти сепаратистам, шпигунам, агентам Кремля. А ті, хто боронять нашу країну, чомусь громадянство "не навоювали".

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Автор: Ольга Бродская
Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Публикации Новости Польши Антибандеровский закон
Источник: 24 Канал
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