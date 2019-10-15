Чому втретє голодує бранець Кремля Олександр Шумков?

Незаконно засуджений в Росії український активіст, ексохоронець Дмитра Яроша та військовослужбовець Збройних сил України Олександр Шумков оголосив голодування. Його вимога – аби Росія припинила використовувати політв’язнів для тиску на Україну.

Про це стало відомо з його листа, який опублікувала 15 жовтня в Facebook тітка заручника Кремля Людмила Шумкова.

"На рахунок перемовин (про обмін – Прим. ред.) я зрозумів, що російська сторона шантажує наших, пов'язуючи питання обміну з відводом військ та внесенням змін до Конституції України. Тобто, використовує нас, наші життя як важіль тиску з метою, щоб Україна пішла на необхідні їм поступки... Я прийняв рішення розпочати голодування з вимогою припинити шантаж з використанням ув'язнених на перемовинах в Мінському та Нормандському форматах, і щоб нарешті російський омбудсмен зреагувала на мої листи та публічні заяви Денисової", – написав Шумков.

Голодувати він почав 14 жовтня – в День захисника України. Наразі поки що немає жодної офіційної реакції на його голодування з української сторони: від Президента України, українського омбудсмена та консульської служби посольства України в РФ.

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Що остаточно спонукало голодувати?

Він також наголосив: немає жодної реакції РФ на заяву українського омбудсмена Людмили Денисової про те, що Шумков потребує медичного обстеження. Ще 4 жовтня Денисова звернулася до російської омбудсменки Тетяни Москалькової щодо стану здоров’я українців Рефата Алімова та Олександра Шумкова.

Бранець Кремля також проінформував, що й відправлені Москальковій два листи також лишились без відповіді. За словами Шумкова, російські тюремники лише продовжують виписувати акти щодо порушень правил внутрішнього розпорядку виписувати. За словами тітки заручника, адміністрація виправної колонії в м. Торжок Тверської області кожен день складає на нього акти за відмову прибирати в прогулянковому дворі.

Шумков також висловив сподівання, що його позицію почують та підтримають інші українські політв'язні, яких за сфабрикованими справами незаконно утримують в російських в'язницях.

Тітка Людмила Шумкова повідомила, що його листи до Москалькової стосувались переважно порушення прав інших ув'язнених, яких утримували в одній колонії з українським бранцем. Мова про людей, засуджених за тероризм, а також вихідців з Північного Кавказу, засуджених за релігійні переконання.

Сашко писав про те, що у чергового відсутня аптечка, що ранкові обшуки проводяться з порушеннями. Також, просив щоб йому провели медичне обстеження, оскільки він має головні болі - наслідок контузії. Дуже часто в листах згадував Багаудіна Опієва, який порізав собі вени і його вивезли в карцер. Сашко просив допомоги Опієву, оскільки той хотів відмовитися від російського громадянства і просити притулок в країнах Європи або Україні, – повідомила тітка заручника Кремля.

На Шумкова посилили психологічний тиск і провокували

За словами Шумкової, з 14 травня – відколи Олександра запроторили у приміщення камерного типу – щоденно проводять незаконні обшуки в камері за відсутності ув’язненого, вилучають особисті речі без відома і згоди, а також погрожують застосуванням фізичної сили.

І неодноразово різні співробітники хотіли почати з ним діалог провокаційного характеру, використовуючи по відношенню до нього такі висловлювання, як "терорист", "український шпигун", "нацистській заводила". До того ж, в порушення прав людини, не надається необхідна медична допомога, – повідомила тітка заручника.

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А також відомо, що Шумкова раніше побили співробітники СІЗО-1 в Твері під час етапування в колонію, а потім побили і у виправній колонії-4 у Торжку.

Шумков знову голодує. Як було раніше?

Приблизно 130 днів. Стільки голодував Олександр Шумков з 23 травня по 27 вересня 2018-го. Тоді бранець почав голодувати у День героїв, адже для українського націоналіста ця дата є дуже важливою. Тодішній його голодний страйк – протест проти свавілля Кремля та акція на підтримку всіх українців, загратованих у Криму та Росії.

Відомо, що у 2018 році заручники Кремля у знак протестів починали голодувати один за одним, тоді від їжі відмовились також Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Станіслав Клих та Володимир Балух.

Про те, як проходило голодування Шумкова, дуже мало інформації. Відомо, що Олександр весь час відчував слабкість і не міг стояти самостійно та постійно тримався за клітку на судових засіданнях. Спеціальної методики виходу з голодування та підтримки тюремних лікарів теж не було. Він скаржився тюремникам на сильні головні болі після отриманих в АТО контузій, проте жодної медичної допомоги, окрім знеболюючих, не отримував.

Відомо також, що під час етапування до колонії в м. Торжок ФСБ створювало примусове голодування до втрати 20 кілограмів і фізичного виснаження.

Він схуд на 20 кг в березні-квітні цього року під час етапування в колонію, його просто не годували! Передач не допускали, грошей на тюремному рахунку не було, бо в ШІЗО не може користуватись цим рахунком. І лише після відвідин консула змінилось ставлення. Зараз, на щастя, адвокатів і консулів допускають, – говорила його тітка.

Як надіслати листа підтримки Шумкову?

Можна через Фсин-письмо, вказуючи колонію ИК-4 і місто Торжок. А можна звичайною поштою за адресою: 172011, Тверская область, г. Торжок, ул. Старицкая, д. 79, ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области, Шумкову Александру Сергеевичу 1989 г. р. Писати російською і з дотриманням цензури.

Тітці Шумкова погрожували

Сьогодні після публікації листа Олександра Шумкова у Фейсбуці, його тітці Людмилі Шумковій у повідомленні з фейкового аккаунту почали погрожувати.

"Падаль бандерівська! Пам'ятай про Гандзюк... І з тобою може всяке статися..." – йдеться у повідомленні.

Шумкова повідомила, що раніше їй відкрито не погрожували, але іноді вона відчувалося приховане спостереження, а одного разу бачила, як її фотографували. У коментарі 24 каналу тітка заручника Кремля повідомила, що завтра подасть заяву до поліції.

Що відомо про Олександра Шумкова? З 2006 року – член херсонського осередку Спілки української молоді, організатор просвітницьких історичних івентів. Учасник Революції Гідності та російсько-української війни на Донбасі, ексохоронець колишнього керівника "Правого сектору" Дмитра Яроша, військовослужбовець ЗСУ.

З кінця 2015 по 2017 роки включно Олександр працював у військовій прокуратурі на Херсонщині. Як військовослужбовець-контрактник з вищою юридичною освітою, він залучався у якості дізнавача до військових правоохоронних органів, де займався розшуком та дізнанням дезертирів.

У російському полоні перебуває вже третій рік. У серпні 2017-го його підступно викрали з України та незаконно заарештували у Брянському СІЗО. Бранець Кремля каже, що його переправили через українсько-російський кордон ФСБ за змовою українських спецслужб і контрабандистів, проти яких він боровся.

Його адвокат Олексій Барановський з імовірною причетністю українських спецслужб до викрадення пов'язує те, що Шумкова не повернули в Україну у результаті обміну "35 на 35".

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Що відомо про справу Шумкова? У РФ Шумкова незаконно засудили за "екстремізм" – членство у "Правому секторі" – до 4 років російської тюрми, де катують. ФСБ проводило 24-годинний безперервний допит і неодноразово намагались схилити до співпраці, але українець твердо стоїть на своєму і від переконань не відмовляється.

Наразі заручник Кремля має відбути півроку в одиночній камері, в бараці посиленого режиму виправної колонії №4 міста Торжок Тверської області.

Після масштабного обміну "35 на 35" з початку вересня російські тюремники посилили на Шумкова фізичний і психологічний тиск, вдаються до провокацій, проводять в камері незаконні обшуки та вилучають особисті речі бранця. Олександр пов'язує це зі своїм відеозверненням до України від 20 серпня та активізацією своєї правозахисної діяльності. Наразі в російському суді змушені розглядати його позов щодо скасування незаконного перебування в штрафному ізоляторі. На попередньому засіданні залучили Мінфін, оскільки Шумков заявив матеріальні вимоги. Наступний суд – 23 жовтня.