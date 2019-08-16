Чому зростає економіка України і що буде далі, – Bloomberg

Економіка України останнім часом демонструє несподіване зростання. Сприяли цьому правильні кроки нової влади і випадкова удача.

Ніхто не очікував, що у другому кварталі економіка України продемонструє таке стрімке зростання. Хоча воно насамперед обумовлене нечувано великим урожаєм пшениці, ці оптимістичні цифри можуть здатися самоздійснюваним пророцтвом, оскільки нещодавно обраний президент України Володимир Зеленський обіцяв нову політику та зміни, які дозволять залучити інвесторів, пише Bloomberg.

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З квітня по червень реальний валовий внутрішній продукт України зріс на 4,6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, хоча експерти Bloomberg прогнозували, що зростання складе 2,6%. Це найшвидші темпи зростання економіки з третього кварталу 2016 року, коли реальний ВВП України збільшився на 4,8%.

Україна змагається з Росією і, меншою мірою, з Казахстаном за одні ринки експорту пшениці. Останні кілька років Росія була незаперечним лідером. Але в 2019 році погодні умови призвели до зменшення урожаю пшениці в Росії та до його збільшення в Україні, яка тепер зможе отримати суттєву вигоду з цієї ситуації.

Як повідомляє Держстат України, у першій половині 2019 року обсяги експорту зерна зросли на 42,3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Це може виявитися всього-на-всього щасливою випадковістю, але причини для оптимізму все-таки є.

Дані відносно торговельного балансу показують, що обсяги імпорту України зростають швидше її експорту, і що найбільше зростання спостерігається у сфері споживчих товарів – наприклад, імпорт взуття зріс на 46,6%. Разом із швидким зростанням обсягів роздрібних продажів (у червні вони збільшилися на 10,3% у порівнянні з минулим роком) це вказує на здоровий споживчий попит.

Однією з причин є відносна відкритість Євросоюзу перед українськими трудовими мігрантами, які допомагають впоратися з нестачею робочої сили у Польщі та в інших західних країнах. Обсяги грошових переказів українців, які працюють за кордоном, просто зашкалюють.

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Згідно з офіційними даними щодо індексів настроїв, український бізнес дивиться на перспективи своєї країни з усе більшим оптимізмом. Найвищий рівень оптимістичних настроїв спостерігається у сфері роздрібної торгівлі, у той же час у всіх інших галузях рівень песимізму знижується.

Зеленський, чия партія "Слуга народу" в липні змогла добитися однопартійної більшості в парламенті – вперше за всю пострадянську історію України, – обіцяє відмовитися від усіх корупційних і продиктованих корисливими інтересами підходів. Хоча тільки деякі представники українського ділового співтовариства вірять у те, що Зеленський може покласти край війні на сході України, чого від нього очікує електорат, вони все-таки можуть сподіватися на зниження рівня корупції та на політику, орієнтовану на підвищення інвестиційної привабливості країни.

Можливо, найважливішим є те, що Зеленський пообіцяв зробити дещо, чого не захотів зробити жоден український уряд до нього: він пообіцяв уже до кінця цього року відмінити мораторій на продаж землі. Враховуючи сільськогосподарську спеціалізацію України (на цей сектор припадає 10-12% обсягів виробництва), цей крок – на якому довго наполягав Міжнародний валютний фонд, головний кредитор України, – потенційно може прискорити зростання до такого рівня, який упродовж тривалого часу був характерний для західних сусідів України – Польщі, Угорщини та Словаччини. Зеленський володіє необхідним політичним капіталом для того, щоб зробити вільний ринок землі реальністю. Навіть якщо він більше нічого не зробить, обсяг іноземних інвестицій суттєво зросте у порівнянні з теперішнім украй низьким рівнем.

Звісно, Україна має справжній талант втрачати кращі можливості. У цьому і в наступних роках їй необхідно буде зробити достатньо великі виплати по кредитам, торговельний дефіцит в 3,7 мільярда доларів у першій половині року має загрозливий вигляд, а диктатура закону в країні все ще слабка, що відлякує інвесторів.

Крім того, наступному уряду, який партії Зеленського ще тільки належить сформувати, доведеться діяти обережно, щоб не спровокувати занадто стрімке зростання, – інакше країні загрожують величезні виплати варрантів, випущених у процесі реструктуризації українського боргу в 2015 році. Механізм варрантів* запускається в 2021 році, якщо ВВП України перевищить 125,4 мільярдів доларів (минулого року він уже перевищив цю суму), а реальне зростання ВВП виявиться більшим 3% на рік. Якщо ці умови будуть виконані, Україні доведеться платити значний відсоток від цього зростання держателям варрантів.

Варрант – цінний папір, що дає його власникові право на купівлю деякої кількості акцій компанії в будь-який час до завершення дії контракта за певною ціною

Та не дивлячись на всі ці загрози, Київ зараз переживає момент оптимізму. Зеленський може купатися у променях своєї щасливої зірки ще деякий час, але потім йому доведеться з головою зануритися в процес перебудови його проблемної країни і перетворення її на зразок для інших пострадянських держав.

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