23:21
26 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России печатают монеты с Зеленским. Приключения Ким Чен Ына в России
      Вєсті Кремля
      21:42, 24 апреля
      Вести.UA: Борьба за трон Парубия. Зеленский против коррупции
      Вєсті.UA
      20:54, 25 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Блоги Артем Овдиенко
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН
      Артем Овдиенко

      Катастрофа в Чорнобилі прискорила розвал СРСР, або Комуністи – найгірші кати українців

      247
      33-ті роковини Чорнобильської катастрофи
      33-ті роковини Чорнобильської катастрофи / Фото з відкритих джерел

      33-ті роковини Чорнобильської трагедії – найбільшої техногенної катастрофи в історії людства.

      Натепер неможливо точно назвати ані кількість жертв пожежі та вибухів на четвертому енергоблоці ЧАЕС, ані кількість постраждалих від радіаційного опромінення, ані збитків, що їх зазнала економіка держави через витрати на евакуацію населення та ліквідацію наслідків катастрофи.

      Читайте також: Як виглядає Чорнобиль сьогодні: фото та відео

      Утім, з великою долею ймовірності можна стверджувати, що Чорнобильська катастрофа стала однієї з причин розпаду Радянського Союзу. Не через багатомільярдні збитки завдані економіці катастрофою, а через те, що населення нарешті побачило справжнє ставлення до себе радянського керівництва.

      Мені дотепер важко усвідомити, що від простих громадян приховували інформацію про катастрофу, про факт вибуху й викиди в атмосферу величезної кількості смертельно-небезпечних ізотопів.

      З певною долею цинізму та маючи розуміння, що полум'я на даху реактора треба було загасити – розумію, чому вирішили пожертвувати пожежниками, яких туди відправили без жодного захисту від радіації. Їх фактично використали як смертників, може навмисно, а може тому що на той момент ніхто до кінця не розумів масштабів катастрофи, а дозиметрам, що зашкалювали – просто не вірили.

      Утім, навіть потому, коли керівництво держави вже мало підтверджені дані про радіоактивну хмару, що ширилася навкруги, від населення все одно інформацію приховували. Саме це для мене звучить просто як вирок тодішній тоталітарній системі, яка здатна принести усе своє населення в жертву.

      В жертву комуністичне керівництво принесло й мешканців найближчого до Чорнобиля найбільшого міста України – Києва. Мешканців столиці УРСР не тільки не попередили про небезпеку, про необхідність дотримуватися мінімальних пересторог безпеки – позачиняти вікна й не виходити на вулиці без зайвої потреби – нічого з цього не сказали. Тодішніх громадян Радянського Союзу влада масово вивела на комуністичний мітинг 1 травня – то ж свою додаткову дозу опромінення, що вилилося потому в збільшений ризик онкології – зазнали мало не всі тодішні мешканці столиці Радянської України.

      Відтак, немає і не було українцям гірших катів, аніж комуністи, що Ленін з розкуркулюванням, що Сталін з Голодоморами та Гулагами, що останні з комуністичних керманичів, які оперативно повивозили свої родини до Криму, а решту населення поклали на вівтар ідеології. Тоді українців примусили радісно крокувати з червоними стягами під променями чорнобильської радіації.

      Читайте також: Саркофаг над Чорнобильською АЕС готовий на 99%, – уряд

      blog_ava
      Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
      сегодня
      6927
      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости Украины Новости политики Чернобыль Публикации
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Катастрофа в Чорнобилі прискорила розвал СРСР, або Комуністи – найгірші кати українців
      сегодня , 22:01 Катастрофа в Чорнобилі прискорила розвал СРСР, або Комуністи – найгірші кати українців
      Артем Овдієнко 247
      Трамп хочет заключить ядерное соглашение с Россией и Китаем: что это значит
      сегодня , 20:01 Трамп хочет заключить ядерное соглашение с Россией и Китаем: что это значит
      Світлана Попова 334
      Галицкий сепаратизм: кто придумал эту идею и почему вредно ее распространять
      сегодня , 19:04 Галицкий сепаратизм: кто придумал эту идею и почему вредно ее распространять
      Євгенія Мазур 428
      Різниця в мільйони голосів: скільки насправді українців підтримали Зеленського та Порошенка
      сегодня , 17:30 Різниця в мільйони голосів: скільки насправді українців підтримали Зеленського та Порошенка
      Віталій Шабунін 796
      Чорнобиль нікуди не дівся – ми живемо на радіаційній пороховій діжці
      сегодня , 17:17 Чорнобиль нікуди не дівся – ми живемо на радіаційній пороховій діжці
      Віталій Ковач 828
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук