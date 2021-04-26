У Міністерстві культури та інформаційної політики активно працюють над тим, щоб внести Чорнобильську зону відчуження до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це допоможе зберегти територію у теперішньому стані.

Міністр Олександр Ткаченко наголосив, що цей крок дасть можливість майбутнім поколінням на власні очі побачити все. Він додав, що дуже важливо, аби люди могли зануритись у події того часу.

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За словами Ткаченка, про Чорнобиль випускають ігри та серіали, книги та стрічки. Однак, як запевнив міністр, Чорнобиль – це не про розваги. Це про пам'ять та відповідальний туризм.

Ми із МКІП (міністерством – 24 канал) рухаємося до внесення зони до списку світової спадщини ЮНЕСКО, аби зберегти її,

– написав Ткаченко.

"Приїхавши сюди, відвідувачі можуть дізнатися про жахливу катастрофу, її наслідки та про те, як вона розділила світ на "до" і "після", – зазначив міністр.

Чорнобильська трагедія: головне

Трагедія трапилась у ніч на 26 квітня 1986 року. Тоді сталося 2 вибухи на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС.

Найбільший наслідок аварії – викид радіоактивних речовин. Р адіація ізотопів у повітрі була в 30 – 40 разів більшою, ніж під час вибуху бомби в Хіросімі в 1945 році.

Місцевим мешканцям про аварію сказали не одразу. Евакуацію оголосили лише опівдні 27 квітня. До 6 травня виїхали понад 115 тисяч людей.



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