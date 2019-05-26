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      Знову "ихтамнети", або Треба негайно виловлювати терористів, аби зберегти Україну

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      Едуард Шишмаков (зліва) і Олександр Сінджеліч (справа)
      Едуард Шишмаков (зліва) і Олександр Сінджеліч (справа) / The Telegraph

      Поки наша країна була занурена в "Гру престолів" по-українськи, у Чорногорії відбувся фінал історії із державним заколотом. Ця подія висвітлювалась у вітчизняних ЗМІ, але без подробиць. А вони дуже показові та цікаві.

      Звинувачення офіцерів російського ГРУ Едуарда Шишмакова та Олександра Попова у спробі вбивства прем'єра Чорногорії та захоплення влади в країні, яка бажала приєднатися до НАТО, базувалися на показах громадянина Сербії Олександра Сінджеліча. Саме він мав очолювати угрупування, що повалить режим, а потім керувати захопленням влади проросійськими політиками. Він розповів безліч цікавого про те, як халтурно працювали хвалені російські спецагенти (як і у Солсбері).

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      Виявляється, кремлівські терористи задля повернення чергової країни до орбіти російського впливу віддали 200 тисяч євро. Майже всі ці гроші ГРУшники перераховували з російських банків електронним переказом. І користувалися, увага (!), справжніми документами, навіть не приховуючись. Відстежити ці фінансові операції було зовсім не складно, як і взагалі діяльність російських спецслужб, то ж спроба заколоту була приречена.

      Благо, закидувати до Чорногорії десант бойовиків росіяни не могли, що й врятувало країну від донбаського сценарію. У самій балканській країні Шишмаков та Попов користувалися фейковими паспортами тієї ж серії, що були видані терористам, які їздили в Солсбері. І це забило ще один цвях у долю чорногорських спецагентів.

      Безпосередньо захоплювати владу путінські бойовики планували за допомогою звичайних люмпенів, які придбали 50 поліцейських форм та мали б взяти штурмом будівлю парламенту, вбивати всіх правоохоронців та політиків, які не підтримають нову "владу". До речі, схоже, майже ідентичну операцію росіяни могли провернути із Надією Савченко, тільки ГРУшники у її справі не фігурують.

      Висновок можна зробити достатньо простий: відловлювання російських агентів та терористів призводить до спокійного життя країни. А якщо звернути увагу на те, що після входження Чорногорії до НАТО інвестиції Альянсу у країну зросли на 118%, то можна казати й про економічну вигоду антиросійського курсу.

      Але це ще не все. Річ у тім, що Сінджелічів у нас чимало. Росіяни постійно залучають проти нас широкий арсенал ресурсів ЗМІ, громадські організації, політиків, власних союзників та кадрових співробітників спецслужб. Завдання на сьогодні дійсно важливе, треба негайно виловлювати терористів, аби зберегти Україну. Так, як це зробили у Чорногорії.

      Читайте також: Путін починає та перемагає: чому росіянам пробачили Крим та що буде з Донбасом?

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      Автор: Алексей Чибисов
      Теги: Новости политики Новости Украины НАТО Публикации Российская пропаганда Черногория
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