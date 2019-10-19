Чорновол обозвала журналиста "пи*арастом" и пригрозила "дать в морду"

Бывшая народная депутатка от партии "Народный фронт" Татьяна Чорновол обозвала журналиста Сергея Шевчука и пригрозила ему "дать в морду".

Журналист спросил у Чорновол об обстоятельствах, при которых она получила наградное оружие, сообщает "Главред". В ответ бывшая народная избранница разразилась бранью и пригрозила журналисту физической расправой.

Читайте также: Дубинский обругал журналистку 24 канала за неудобный вопрос

Вы не журналист, вы – пи*араст,

– сказала Чорновол в адрес Шевчука.

На уточняющий вопрос журналиста, почему экс-нардеп сделала такие выводы, Чорновол ответила: "Я к Вам с уважением не отношусь. Меня возмущает, когда такие как вы, называют себя журналистами. Я за это могу и в морду дать".

Чорновол также предложила Шевчуку извиниться перед ней за то, что он якобы компрометирует работу журналиста.

Смотрите видео 18+ разговора Чорновол и Шевчука: