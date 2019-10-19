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      Чорновол обозвала журналиста "пи*арастом" и пригрозила "дать в морду"

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      Татьяна Чорновол обругала журналиста
      Татьяна Чорновол обругала журналиста / youtube.com

      Бывшая народная депутатка от партии "Народный фронт" Татьяна Чорновол обозвала журналиста Сергея Шевчука и пригрозила ему "дать в морду".

      Журналист спросил у Чорновол об обстоятельствах, при которых она получила наградное оружие, сообщает "Главред". В ответ бывшая народная избранница разразилась бранью и пригрозила журналисту физической расправой.

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      Вы не журналист, вы – пи*араст,
      – сказала Чорновол в адрес Шевчука.

      На уточняющий вопрос журналиста, почему экс-нардеп сделала такие выводы, Чорновол ответила: "Я к Вам с уважением не отношусь. Меня возмущает, когда такие как вы, называют себя журналистами. Я за это могу и в морду дать".

      Чорновол также предложила Шевчуку извиниться перед ней за то, что он якобы компрометирует работу журналиста.

      Смотрите видео 18+ разговора Чорновол и Шевчука:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Оружие Журналисты Скандал Татьяна Черновол СМИ
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