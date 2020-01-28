Чорновол поскандалила в ГБР: попала она туда через забор с колючей проволокой – видео

Депутат Верхвоной Рады VII созыва Татьяна Чорновол на пресс-конференцию первого заместителя директора ГБР Александра Бабикова попала не через вход, а через забор. К тому же этот забор охраняли, и он огорожен колючей проволокой. Соответствующее видео опубликовали в сети.

Во время брифинга первого заместителя председателя ГБР Александра Бабикова разгорелся скандал – его охрана вывела из зала бывшего нардепа Татьяну Чорновол. Перед этим пресс-секретарь Бюро заявила, что в помещении находятся неаккредитованные участники мероприятия.

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В комментарии 24 каналу в пресс-службе ГБР подтвердили, что Татьяна Чорновол не получала аккредитацию, и, скорее всего, попала в зал с черного хода и перелезла через забор.

Впоследствии в ведомстве в отношении Чорновол начали досудебное расследование по факту вероятного нарушения общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу. Также в Бюро отмечают, что действия Чорновол сопровождались особой дерзостью, а именно: она оказывала сопротивление представителю власти, который пресекал ее хулиганские действия. Если ее вину докажут, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Кроме того, ГБР обнародовало запись с камер наблюдения, как именно Чорновол перелезала через забор. В Бюро говорят,что это произошло примерно в 11:00 28 января. Интересно, что территория ГБР охраняется и ограждена колючей проволокой.

Как Чорновол незаконно попала на территорию ГБР: смотрите видео

После того, как Чорновол перелезла через забор, она зашла в актовый зал и во время выступления Бабикова попыталась бросить в него мобильный телефон. Именно поэтому ее вывели из зала, но она начала сопротивляться правоохранителям.

Заметим, что Чорновол активно выступает против назначения Бабикова первым заместителем руководителя ГБР, поскольку тот в свое время мог быть адвокатом президента-беглеца Виктора Януковича. Сам Бабиков все упреки в свою сторону отвергает, заявляя, что никогда на экс-президента не работал.

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Что известно о Татьяне Чорновол?

Это бывшая народная избранница, журналистка и общественный деятель. Известна благодаря резонансным расследованием коррупционных схем режима Виктора Януковича, акциям на Майдане во время Революции Достоинства.



25 декабря 2013 года на Чорновол совершили покушение – чотрний Porsche Cayenne протаранил авто политика во время движения. Когда ее машина заглохла, женщину избили до потери сознания и оставили в кювете. Чорновол заявила, что нападение на нее состоялся по приказу Януковича. После бегства последнего из Украины, в феврале 2014 года в "Межигорье" нашли персональное досье на Чорновол.



В конце концов следствие установило только исполнителей покушения и одного из организаторов. Последний – криминальный авторитет из Днепродзержинска Олег Нетребко повесился в СИЗО вскоре после экстрадиции из Беларуси в июне 2017 года.