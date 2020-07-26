Из затонувшего судна Delfi в Одессе 25 июля вылились нефтепродукты в море. Поэтому объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня.

Допустимая концентрация нефтепродуктов превышена почти в 5 раз. Об этом сообщил председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный. Актуально Очередная попытка поднять танкер Delfi: почему это снова не удалось Что известно о новой утечке горючего в море Очередная попытка поднять затонувший танкер провалилась. Зато произошло новое разлитие нефтепродуктов, повлекшее загрязнение около 100 квадратных метров поверхности воды.

Экологи установили превышение нормативов предельно допустимой концентрации нефтепродуктов.

Кроме того, в Одесской ОГА приняли решение отказать владельцу судна в продолжении попыток подъема танкера и привлечь к операции мощности Администрации морских портов Украины и ГСЧС. Затонувший танкер Delfi возле Одессы: что нужно знать Судно под молдавским флагом село на мель и перевернулось в ноябре прошлого года из-за шторма.

До 1 апреля 2020 года владелец танкера вправе самостоятельно забрать его с места аварии.

21 июня с танкера произошла утечка топлива, что повлекло загрязнение воды.

Во время визита в Одессу Владимир Зеленский возмутился темпами ликвидации последствий аварии танкера Delfi. Ему пообещали, что до 25 июля судно уберут, но этого пока так и не произошло, несмотря на три попытки его поднять.

По словам владельца судна, неудача случилась из-за некачественных троссов. В то же время министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что теперь операция с поднятием судна переходит под контроль Администрации морских портов. Смотрите видео поднятия танкера Delfi в Одессе: