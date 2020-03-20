Чрезвычайная ситуация в Киеве: что известно

В Киеве ввели режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемией коронавируса в Украине. Такое решение принял Кабинет Министров на своем техническом внеочередном заседании 20 марта.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль в своем Телеграме.

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Правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях, где стремительно распространяется заболеваемость коронавирусом Covid-19.

Чрезвычайная ситуация вводится в:

Киеве;

Днепропетровской области;

Ивано-Франковской области.

Шмыгаль добавил, что пока никаких новых ограничений пока не предвидится. Режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением Covid-19.

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Киевской области 18 марта. Столицу опередили Буковина и Житомирщина. Там режим чрезвычайной ситуации ввели еще раньше.

Что предусматривает режим чрезвычайной ситуации?

Режим чрезвычайной ситуации – положение на отдельной административной территории, когда нарушены условия нормальной жизнедеятельности людей. Отличается от чрезвычайного положения отсутствием ограничений конституционных прав граждан.

Карантин в Украине: главное

12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля. Также государство закрыло свои границы для иностранцев от 16 марта и прекратило международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.

Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе и тому подобное. Работать будут только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.

С 18 марта полностью прекратили междугороднее пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.



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