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      Чрезвычайная ситуация в Киеве: что известно

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      В Киеве ввели режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемией коронавируса в Украине. Такое решение принял Кабинет Министров на своем техническом внеочередном заседании 20 марта.

      Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль в своем Телеграме.

      Важно В Киеве и 2 областях Украины вводят чрезвычайную ситуацию: решение Кабмина

      Правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях, где стремительно распространяется заболеваемость коронавирусом Covid-19.

      Чрезвычайная ситуация вводится в:

      • Киеве;
      • Днепропетровской области;
      • Ивано-Франковской области.

      Шмыгаль добавил, что пока никаких новых ограничений пока не предвидится. Режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением Covid-19.

      Режим чрезвычайной ситуации ввели в Киевской области 18 марта. Столицу опередили Буковина и Житомирщина. Там режим чрезвычайной ситуации ввели еще раньше.

      Что предусматривает режим чрезвычайной ситуации?
      Режим чрезвычайной ситуации – положение на отдельной административной территории, когда нарушены условия нормальной жизнедеятельности людей. Отличается от чрезвычайного положения отсутствием ограничений конституционных прав граждан.

      Карантин в Украине: главное

      • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля. Также государство закрыло свои границы для иностранцев от 16 марта и прекратило международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.
      • Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе и тому подобное. Работать будут только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.
      • С 18 марта полностью прекратили междугороднее пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.

      Що заборонено в Україні у період карантинних заходів
      Что запрещено в Украине в период карантинных мероприятий / инфографика 24 канала

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Чрезвычайное происшествие Новости Киева
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