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Чрезвычайная ситуация на шахте в Днепропетровской области: эвакуированы почти 200 горняков

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Шахта
Шахта "Павлоградская" / slovoidilo.ua

Сегодня, 5 апреля, ночью на шахте "Павлоградская" произошло задымление кабельной продукции, эвакуировали 175 рабочих.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ДТЭК.

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В здании вспомогательного ствола на отметке "0", произошло задымление кабельной продукции.

"В момент происшествия в шахте находилось 175 человек. Работники, находящиеся в шахте, по запасным ходам вышли к главному стволу горизонта 140 метров, где угольными скипами были доставлены на поверхность. Угрозы для жизни и здоровья нет", – говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Возгорание быстро ликвидировали бойцы военизированного горного спасательного отряда.

Теги: Новости Украины Пожар Новости Днепра Аварии на шахтах ГСЧС
Источник: 24 Канал
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