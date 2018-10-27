Чрезвычайная ситуация произошла в Одессе во время взлета самолета: пассажиров эвакуировали

Вечером 27 октября в международном аэропорту Одессы произошло задымление пассажирского самолета Boeing-737. Инцидент произошел во время взлета авиасудна.

Как сообщают в полиции области, самолет вылетал из Одессы в Дубай, что в Объединенных Арабских Эмиратах.

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"Все пассажиры эвакуированы. Рейс временно задержан. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что задымление произошло в районе шасси. Продолжается проверка", – отметили правоохранители.

В то же время в полиции добавили, что аэропорт работает в штатном режиме.

По информации местного издания "Думская" со ссылкой на пресс-службу управления ГСЧС в области, на место происшествия также отправились спасатели.

"Однако их даже не пустили на территорию – службы воздушной гавани справились с ситуацией самостоятельно", – отмечают журналисты.

Напомним, в начале октября в аэропорту столицы Судана Хартума столкнулись два самолета Антонова, входивших в состав военно-воздушных сил страны.