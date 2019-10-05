Чрезвычайная ситуация в Днепре: сотни студентов эвакуировали из общежития из-за трещины в стене

Возле общежития в Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого произошел оползень. После того, как на стене появилась трещина, более 200 студентов выселили, чтобы их жизни и имуществу ничего не угрожало.

Чрезвычайная ситуация случилась примерно в 17 часов. Речь идет об общежитии №2 Днепропетровского политехнического университета, пишет Интерфакс-Украина.

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Известно, что на углу пятиэтажного здания общежития возник провал грунта три на два метра и глубиной больше метра. Вскоре после этого на первом этаже, где расположена аптека, образовались трещины на стенах.

Тогда руководство университета решило срочно отселить студентов в общежитие №1. А городской голова Днепра Борис Филатов в фейсбуке сообщил, что существует угроза обвала здания общежития.

"Студентов отселили. Газ, электричество – перекрыли. Под здание закачивают бетон. Дом 50-х годов, под ним – бомбоубежище. Причины ситуации выясняет специальная комиссия", – сказал Филатов в видеообращении.



Мэр Филатов на месте оползня возле общежития / Фото "Обозреватель"

Лично Филатов причиной считает "критическую изношенность всей инфраструктуры в стране и ее неприспособленность к кардинальным изменениям погодных условий".

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Городской голова попросил горожан не приближаться к перекрытому кварталу – 70 метров по радиусу вокруг аварийного здания. По его же словам, в воскресенье, 6 октября, центральный проспект Яворницкого будет перекрыт.