Что будет с курсом валют и доверием МВФ после отставки Смолия: заявление Минфина
После отставки главы Нацбанка Якова Смолия с должности рынки должны быстро стабилизироваться. Угрозы для независимости НБУ тоже нет, а МВФ не потеряет доверие к Украине.
В этом во время своего пресс-брифинге заявил министр финансов Сергей Марченко, пишет 24 канал.
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Что будет с курсом валют
По словам Марченко, отставка Смолия не изменит ситуацию на валютном рынке.
Считаю, что нет никаких оснований переживать о курсе валют в связи с отставкой чиновника. Возможно, мы можем видеть некую турбулентность на рынке, но я считаю, что будут приняты соответствующие решения и уже, возможно, в ближайшее время все успокоится,
– сказал он.
Вместе с тем, глава Минфина заверил украинцев в том, что не стоит беспокоиться о "подрыве независимости Нацбанка" или вероятной утрате доверия МВФ.
Независимость Нацбанка и доверие МВФ
"Мы продолжаем работу с международными партнерами, с инвесторами. Есть ответная реакция МВФ, она сдержанная. Мы также считаем, что должны обеспечить в целом независимость НБУ. Никто в стране не ставит под сомнение независимость Нацбанка", – сказал он.
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Марченко также выразил надежду, что Нацбанк продолжит сотрудничать с Минфином в реализации своей монетарной политики независимо от того, кто будет занимать должность главы НБУ.
Отставка Смолия: коротко
- Яков Смолий вечером 1 июля подал в отставку с должности главы Национального банка Украины. Хотя ранее заявлял, что намерен оставаться на посту председателя до конца своей каденции – 2025 года.
- Причиной отставки Смолий назвал систематическое политическое давление на руководство НБУ.
- В Офисе Президента заявили, что правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессиональности.
- Если поддержит отставку Рада, то обязанности главы Нацбанка будет исполнять его первый заместитель – Екатерина Рожкова.