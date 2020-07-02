После отставки главы Нацбанка Якова Смолия с должности рынки должны быстро стабилизироваться. Угрозы для независимости НБУ тоже нет, а МВФ не потеряет доверие к Украине.

В этом во время своего пресс-брифинге заявил министр финансов Сергей Марченко, пишет 24 канал.

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Что будет с курсом валют

По словам Марченко, отставка Смолия не изменит ситуацию на валютном рынке.

Считаю, что нет никаких оснований переживать о курсе валют в связи с отставкой чиновника. Возможно, мы можем видеть некую турбулентность на рынке, но я считаю, что будут приняты соответствующие решения и уже, возможно, в ближайшее время все успокоится,

– сказал он.

Вместе с тем, глава Минфина заверил украинцев в том, что не стоит беспокоиться о "подрыве независимости Нацбанка" или вероятной утрате доверия МВФ.

Независимость Нацбанка и доверие МВФ

"Мы продолжаем работу с международными партнерами, с инвесторами. Есть ответная реакция МВФ, она сдержанная. Мы также считаем, что должны обеспечить в целом независимость НБУ. Никто в стране не ставит под сомнение независимость Нацбанка", – сказал он.

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Марченко также выразил надежду, что Нацбанк продолжит сотрудничать с Минфином в реализации своей монетарной политики независимо от того, кто будет занимать должность главы НБУ.

Отставка Смолия: коротко