Что делает Украина для восстановления авиаперевозок: заявление Криклия

Украинские власти намерены как можно скорее восстановить авиационное перевозки как внутри Украины, так и международные. В частности, сейчас идут переговоры Киева с различными странами по восстановлению регулярных пассажирских авиаперевозок.

Украина ведет переговоры о возобновлении авиаперевозок

О том, что Украина ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с рядом стран, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Соответствующее сообщение появилось в Facebook.

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Продолжается работа, чтобы уже вскоре наши граждане смогли безопасно ездить и летать по Украине и за ее пределами,

– отметил чиновник.

Криклий добавил, что переговоры с различными странами мира по восстановлению регулярных пассажирских авиаперевозок ведут совместно украинские Мининфраструктуры и МИД.

По его словам, сейчас украинские аэропорты готовятся встречать первых пассажиров на новых взлетно-посадочных полосах. В подтверждение этого он опубликовал соответствующее видео.

" Сейчас, как никогда важно, поддерживать и развивать региональные аэропорты. Коронавирус внес свои коррективы в жизнь практически всей планеты", – говорит Криклий в начале ролика.

Далее он рассказывает о достижениях в области восстановления авиаинфраструктуру.

Восстановление авиасообщения: что уже сделали украинские власти

В июне планируется завершить реконструкцию взлетной полосы в Одесском аэропорту. Работы здесь выполнены уже на 98%. По словам Криклия, именно для Одессы корона кризис должен стать периодом новых возможностей, и количество туристов здесь может вырасти существенно.

Начинается подготовка проекта строительства аэропорта в Мукачево. Глава Мининфраструктуры подчеркнул, что для развития авиационной инфраструктуры в Закарпатье появление нового аэропорта является важным.

Продолжается подготовка проекта модернизации аэропорта в Днепре. В то же время идет работа над проектом взлетной посадочной полосы, которая должна быть надежной и способной принимать современные пассажирские самолеты.

Киев определяет источники финансирования для улучшения взлетной полосы в Херсонском аэропорту.

И обязательно поддерживает два государственных аэропорта – "Львов" и "Борисполь".

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Как Украина готовится к восстановлению авиаперевозок: видео

Какие заявления звучали ранее по восстановлению внутреннего и международного авиасообщения

В середине мая главный санитарный врач Виктор Ляшко отмечал, что правительство рассмотрит вопрос возобновления пассажирского авиасообщения со странами Европы тогда, "когда у них откроется авиасообщение".

Сейчас они передвинули дату возможного восстановления на 15 июня и говорят, что раньше не будет. Если у них откроется авиасообщение, то Украина тоже будет рассматривать вопрос открытия авиасообщения со странами ЕС,

– отметил он.

По его словам, в ЕС еженедельно проходят совещания ответственных министров по открытию туристического сезона и восстановлению авиасообщения.

Кроме того, Владислав Криклий подчеркивал, что ситуация с восстановлением регулярных авиаперевозок также зависит от готовности других государств принимать украинцев. В то же время восстановление авиасообщения может отличаться по регионам.

В Мининфраструктуры обсудили и вопросы организации чартерных рейсов после ослабления карантина. Известно, что Украина может восстановить сообщение с Египтом, Турцией, а также Грузией (где иностранных туристов готовятся принимать с 1 июля).

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Когда восстановят авиасообщение: основное

Украина закрыла авиасообщение с другими странами еще 17 марта. Произошло это в рамках борьбы с коронавирусом. В то же время свои границы, в частности воздушные, закрыли и другие страны мира.

В течение карантина имели место чартерные спецрейсы , которые возвращали украинцев домой из разных уголков мира.

Кроме того, по спецусловиям Украина выполняет рейсы по доставке заробитчан в Европу. Такие рейсы уже состоялись в Лондон, Вену, Хельсинки и Франкфурт.

Решение о возобновлении полетов должен одобрить Кабинет Министров : именно это узаконит деятельность авиаперевозчиков и откроет авиапространство.

Ранее Министерство инфраструктуры разработало план восстановления регулярного пассажирского сообщения.

Согласно плану, запуск международного авиасообщения в страны, которые открыли аэропорты для международных рейсов, начнется до на третьем этапе.