Что делает Украина для восстановления авиаперевозок: заявление Криклия
Украинские власти намерены как можно скорее восстановить авиационное перевозки как внутри Украины, так и международные. В частности, сейчас идут переговоры Киева с различными странами по восстановлению регулярных пассажирских авиаперевозок.
Украина ведет переговоры о возобновлении авиаперевозок
О том, что Украина ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с рядом стран, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Соответствующее сообщение появилось в Facebook.
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Продолжается работа, чтобы уже вскоре наши граждане смогли безопасно ездить и летать по Украине и за ее пределами,
– отметил чиновник.
Криклий добавил, что переговоры с различными странами мира по восстановлению регулярных пассажирских авиаперевозок ведут совместно украинские Мининфраструктуры и МИД.
По его словам, сейчас украинские аэропорты готовятся встречать первых пассажиров на новых взлетно-посадочных полосах. В подтверждение этого он опубликовал соответствующее видео.
"Сейчас, как никогда важно, поддерживать и развивать региональные аэропорты. Коронавирус внес свои коррективы в жизнь практически всей планеты", – говорит Криклий в начале ролика.
Далее он рассказывает о достижениях в области восстановления авиаинфраструктуру.
Восстановление авиасообщения: что уже сделали украинские власти
- В июне планируется завершить реконструкцию взлетной полосы в Одесском аэропорту. Работы здесь выполнены уже на 98%. По словам Криклия, именно для Одессы коронакризис должен стать периодом новых возможностей, и количество туристов здесь может вырасти существенно.
- Начинается подготовка проекта строительства аэропорта в Мукачево. Глава Мининфраструктуры подчеркнул, что для развития авиационной инфраструктуры в Закарпатье появление нового аэропорта является важным.
- Продолжается подготовка проекта модернизации аэропорта в Днепре. В то же время идет работа над проектом взлетной посадочной полосы, которая должна быть надежной и способной принимать современные пассажирские самолеты.
- Киев определяет источники финансирования для улучшения взлетной полосы в Херсонском аэропорту.
- И обязательно поддерживает два государственных аэропорта – "Львов" и "Борисполь".
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Как Украина готовится к восстановлению авиаперевозок: видео
Какие заявления звучали ранее по восстановлению внутреннего и международного авиасообщения
В середине мая главный санитарный врач Виктор Ляшко отмечал, что правительство рассмотрит вопрос возобновления пассажирского авиасообщения со странами Европы тогда, "когда у них откроется авиасообщение".
Сейчас они передвинули дату возможного восстановления на 15 июня и говорят, что раньше не будет. Если у них откроется авиасообщение, то Украина тоже будет рассматривать вопрос открытия авиасообщения со странами ЕС,
– отметил он.
По его словам, в ЕС еженедельно проходят совещания ответственных министров по открытию туристического сезона и восстановлению авиасообщения.
Кроме того, Владислав Криклий подчеркивал, что ситуация с восстановлением регулярных авиаперевозок также зависит от готовности других государств принимать украинцев. В то же время восстановление авиасообщения может отличаться по регионам.
В Мининфраструктуры обсудили и вопросы организации чартерных рейсов после ослабления карантина. Известно, что Украина может восстановить сообщение с Египтом, Турцией, а также Грузией (где иностранных туристов готовятся принимать с 1 июля).
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Когда восстановят авиасообщение: основное
- Украина закрыла авиасообщение с другими странами еще 17 марта. Произошло это в рамках борьбы с коронавирусом. В то же время свои границы, в частности воздушные, закрыли и другие страны мира.
- В течение карантина имели место чартерные спецрейсы, которые возвращали украинцев домой из разных уголков мира.
- Кроме того, по спецусловиям Украина выполняет рейсы по доставке заробитчан в Европу. Такие рейсы уже состоялись в Лондон, Вену, Хельсинки и Франкфурт.
- Решение о возобновлении полетов должен одобрить Кабинет Министров: именно это узаконит деятельность авиаперевозчиков и откроет авиапространство.
- Ранее Министерство инфраструктуры разработало план восстановления регулярного пассажирского сообщения.
- Согласно плану, запуск международного авиасообщения в страны, которые открыли аэропорты для международных рейсов, начнется до на третьем этапе.
План восстановления транспортного сообщения / Инфографика 24 канала