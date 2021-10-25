Что делать, когда ребенок потерялся: важные советы полиции
25 октября 2021 , 18:18Читати новину українською
Источник:пресс-служба Патрульной полиции
В Украине часто случаются ситуации, когда теряются дети. В Нацполиции рассказали, что нужно делать, чтобы предотвратить такую ситуацию и как действовать, оказавшись в ней.
Если родители будут готовы заранее и дадут наставления своим детям, то это значительно упростит поиски в случае пропажи.
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Вот советы, которые помогут:
- Положите в карман ребенка записку с именем и фамилией, телефоном и адресом родителей, или разучите с ребенком эти простые и очень важные данные, они могут существенно облегчить поиски.
- Собираясь в места скопления людей, одевайте ребенка в яркую одежду.
- Если потеряли ребенка в торговом центре, немедленно обратитесь в администрацию. Видеокамеры и громкая связь помогут его разыскать.
- Научите ребенка останавливаться на месте и ждать родителей, если он потерялся. Пусть громко зовет на помощь, этикет тут неуместен.
- Покажите людей, к которым можно обращаться за помощью – это полицейские, охранники, продавцы магазинов и прохожие с детьми.
- Ребенок должен знать, что никуда нельзя идти с чужим человеком, что бы ему ни говорили и ни обещали.
- Тренируйте ситуации, когда малыш теряется ребенок должен четко знать, как действовать.
- Приобретите для ребенка умный часы с GPS-навигатором и SOS-кнопкой: она даст знать, если малыш выйдет за пределы установленной геолокации.
- Никогда не пугайте ребенка полицией. У нее вырабатывается страх, и если попадет впросак, будет бояться обратиться за помощью к патрульным.
Нужно помнить, что безопасность детей – это обязанность взрослых. И подготовившись заранее – минимизируете риски.Обратите внимание! Недавно Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Нацполицией и Facebook запустило систему AMBER Alert. Она оповещает пользователям соцсети о пропаже детей на определенной территории.
Исчезновение детей: последние новости
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