Что делать, когда ребенок потерялся: важные советы полиции

В Украине часто случаются ситуации, когда теряются дети. В Нацполиции рассказали, что нужно делать, чтобы предотвратить такую ситуацию и как действовать, оказавшись в ней.

Если родители будут готовы заранее и дадут наставления своим детям, то это значительно упростит поиски в случае пропажи.

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Вот советы, которые помогут:

Положите в карман ребенка записку с именем и фамилией, телефоном и адресом родителей, или разучите с ребенком эти простые и очень важные данные, они могут существенно облегчить поиски.

Собираясь в места скопления людей, одевайте ребенка в яркую одежду.

Если потеряли ребенка в торговом центре, немедленно обратитесь в администрацию. Видеокамеры и громкая связь помогут его разыскать.

Научите ребенка останавливаться на месте и ждать родителей, если он потерялся. Пусть громко зовет на помощь, этикет тут неуместен.

Покажите людей, к которым можно обращаться за помощью – это полицейские, охранники, продавцы магазинов и прохожие с детьми.

Ребенок должен знать, что никуда нельзя идти с чужим человеком, что бы ему ни говорили и ни обещали.

Тренируйте ситуации, когда малыш теряется ребенок должен четко знать, как действовать.

Приобретите для ребенка умный часы с GPS-навигатором и SOS-кнопкой: она даст знать, если малыш выйдет за пределы установленной геолокации.

Никогда не пугайте ребенка полицией. У нее вырабатывается страх, и если попадет впросак, будет бояться обратиться за помощью к патрульным.

Нужно помнить, что безопасность детей – это обязанность взрослых. И подготовившись заранее – минимизируете риски.

Исчезновение детей: последние новости

На Хмельнитчине 24 октября всю ночь в лесу искали 10-летнего мальчика.

В то же время 25 октября на Хмельнитчине задержали похитителя 9-месячной львовянки.

До этого под Киевом похитили ребенка из школы из-за конфликта между родителями.