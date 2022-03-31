Что делать в случае сексуального насилия, связанного с войной: объяснение МВД

К сожалению, оккупанты все чаще совершают зверства в отношении украинского народа. Под особым ударом оказались женщины, которые страдают от сексуального насилия. Для орков такие действия – дополнительное оружие.

Уполномоченная по вопросам гендерной политики совместно с МВД Украины и "Ла Страда-Украина" собрала советы. Пусть эта инструкция никогда вам не понадобится, однако следует знать, что делать, когда человек стал жертвой сексуального насилия.

Это страшные преступления, о них нельзя молчать. Захватчики являются преступниками и должны нести наказание за совершенное!

– подчеркнули в МВД.

К теме Дикость и варварство: истории украинских женщин, которых насиловали российские солдаты

Что делать в случае сексуального насилия, связанного с войной







Что делать в случае сексуального насилия, связанного с войной / Фото МВД Украины

Инфографика 24 канала

Может заинтересовать – на Запорожье оккупанты, убегая, бросили продукты, рации и планшеты: смотрите видео