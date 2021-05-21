Утверждают, что Евгения училась в университете имени Каразина на факультете международных отношений. Однако обучение якобы не закончила и диплом не получила., Сообщают в телеграм-канале "Украинский националист".

К теме "Ходят и занимаются х*йней": харьковчанка назвала участников парада вышиванок невежественными

Кем работает харьковчанка

Сейчас женщина работает SMM-менеджером и продает кроссовки через инстаграм. В сервисе Getcontact девушку подписывают по-разному:

"Женя отдых",

"Женя массаж",

"Женя хостес",

"Женя (911)".



Как женщину подписывают люди / Фото "Украинского националиста"



Харьковчанка, которая попала в скандал / Фото "Украинского националиста"

Харьковчанка извинилась

После скандала женщина все же извинилась у себя в инстаграме. Правда, пока ее страница удалена, поэтому оригинала сообщения нет.

Возможно мои высказывания были резкими, в силу спонтанности, но они не были направлены на то, чтобы кого-то обидеть. Я извиняюсь перед теми, кого это задело,

– написала харьковчанка.



Извинения Евгении / Скриншот с инстаграма

Скандал во время парада вышиванок: коротко

Евгению во время парада вышиванок спросили, что она думает о мероприятии. И назвала участников парада вышиванок "невежественными людьми" и посоветовала им тратить время на восстановление экономики.

Более того, женщина даже заявила, что лозунг "Слава Украине – Героям Слава" – нацистский.

Харьковчанка назвала участников парада вышиванок быдлом: смотрите видео