Утверждают, что Евгения училась в университете имени Каразина на факультете международных отношений. Однако обучение якобы не закончила и диплом не получила., Сообщают в телеграм-канале "Украинский националист".
К теме "Ходят и занимаются х*йней": харьковчанка назвала участников парада вышиванок невежественными
Кем работает харьковчанка
Сейчас женщина работает SMM-менеджером и продает кроссовки через инстаграм. В сервисе Getcontact девушку подписывают по-разному:
- "Женя отдых",
- "Женя массаж",
- "Женя хостес",
- "Женя (911)".
Как женщину подписывают люди / Фото "Украинского националиста"
Харьковчанка, которая попала в скандал / Фото "Украинского националиста"
Харьковчанка извинилась
После скандала женщина все же извинилась у себя в инстаграме. Правда, пока ее страница удалена, поэтому оригинала сообщения нет.
Возможно мои высказывания были резкими, в силу спонтанности, но они не были направлены на то, чтобы кого-то обидеть. Я извиняюсь перед теми, кого это задело,
– написала харьковчанка.
Извинения Евгении / Скриншот с инстаграма
Скандал во время парада вышиванок: коротко
- Евгению во время парада вышиванок спросили, что она думает о мероприятии. И назвала участников парада вышиванок "невежественными людьми" и посоветовала им тратить время на восстановление экономики.
- Более того, женщина даже заявила, что лозунг "Слава Украине – Героям Слава" – нацистский.
Харьковчанка назвала участников парада вышиванок быдлом: смотрите видео