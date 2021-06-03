Соблазнила и подсадила на наркотики, – семья парня, который поджег беременную в Кривом Роге

В Кривом Роге во время ссоры 17-летний парень поджег свою беременную сожительницу. Она умерла через несколько дней в больнице, а злоумышленника задержали. Оказалось, что семья парня обвиняет умершую. Они считают, что 21-летняя его соблазнила, а также подсадила на наркотики, которые сделали молодого человека агрессивным.

Трагедия случилась 26 мая, а беременная женщина умерла через несколько дней. Журналисты смогли пообщаться с родственниками задержанного 3 июня.

Этот случай В Кривом Роге 17-летний парень поджег беременную девушку

Какова была причина ссоры

Трагедия случилась из-за ревности. Пара начала ссориться из-за того, что женщина взяла телефон сожителя. Она хотела прочитать его переписку в соцсетях.

Именно это разозлило парня и он облил свою гражданскую жену легковоспламеняющейся жидкостью. Потом поджег и попросил соседку вызвать скорую.

Что известно о семье парня

Журналисты отыскали бабушку парня. Она рассказала, что их семья переехала в Кривой Рог из оккупированного Донецка в 2017 году.

Тогда парню было только 12 лет. Через 3 года парень влюбился в эту женщину. Несмотря на то, что они не женились, бабушка подозреваемого называет пару супругами. По словам женщины, их семья была категорически против их союза.

Она гулящая женщина, мать двоих детей, а он – несовершеннолетний. До этого никуда не ходил, даже не курил! Она же его "поставила" на наркотики,

– рассказала бабушка парня журналистам.

Также она отметила, что обращалась в полицию, чтобы забрать подростка домой. Однако это было безрезультатно.

Подтверждения этому в полиции Кривого Рога пока не предоставили. Однако сообщили, что к правоохранителям в октябре 2020 года обращался ром, назвавшийся дядей подростка. Он говорил, что 21-летняя мать двоих детей соблазнила его несовершеннолетнего племянника и никуда не выпускает. Однако это дело через два дня "списали".

Что было после этого

Когда семья сдалась, пара начала жить вместе с ними. Однако по словам бабушки парня, его партнерша не привыкла жить в семье и хотела существовать по своим законам.

Однажды женщина увидела, как ее внук вышел из ванной с белыми губами. Она предполагает, что это были наркотики, поскольку он "начал срываться, как собака с цепи".

Затем пара переехала жить в квартиру матери умершей, которая сейчас в Москве. Тогда парень практически не появлялся у родных.

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Что сейчас с детьми женщины

После смерти беременной, без матери остались 2 детей – годовалый ребенок и ребенок чуть старше 5 лет. Как рассказали в полиции Кривого Рога, старший ребенок живет со своим отцом за пределами Днепропетровской области. Сейчас с ним пытается связаться ювенальная превенция.

А младшего ребенка, который жил с матерью, после трагедии отвезли в детскую больницу. Пока служба по делам детей работает над размещением младшего ребенка в дом ребенка. Кто отец годовалого ребенка – неизвестно.

Коротко о поджоге беременной в Кривом Роге