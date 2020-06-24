"Баба рабочая, как корабельная сосна": что известно о Татьяне Домбровской
Скандал вокруг "светской беседы" главы парламентской фракции Давида Арахамии и лидера партии "Слуга народа" Александра Корниенко не утихает. Последний заверил, что фраза о "бабе рабочей, как корабельной сосне" касалась николаевской бизнесвумен Татьяны Домбровской.
Что известно о Татьяне Домбровской, которая поневоле стала участницей конфликта, – читайте в материале 24 канала.
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Что известно о Татьяне Домбровской
- Известная предпринимательница Татьяна Домбровская родилась в Николаеве. Там же она и получила среднее образование, учась в Погореловской школе.
- Высшее образование Домбровская получила в Национальном университете "Одесская юридическая академия". Известно, что Татьяна училась на факультете прокуратуры и следствия.
- Впоследствии она возглавила общественное движение "Будущее Николаева". Его работа сосредоточена на улучшении жизни горожан и создании интересных мест в Николаеве. Кроме того, деятельность общественного движения помогает создавать и реализовывать интересные проекты в городе.
- В 2019 году в Николаеве появился новый арт-объект "Мы – это и есть Николаев". Он стал результатом воплощения проекта-победителя конкурса от "Агентства развития Николаева" на лучший арт-объект ко Дню города.
Татьяна Домбровская вместе с автором проекта "Мы – это и есть Николаев" / Фото Niklife
Известно, что Домбровская планирует принять участие в местных выборах от партии "Слуга народа". По информации николаевских СМИ, Корниенко лоббирует ее как кандидата в мэры Николаева.
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Главное о скандале с участием Арахамии и Корниенко
- Корниенко и Арахамия во время своего визита в Николаев должны были представить офис "Слуги народа" в городе. Вероятно, политики были убеждены, что их разговор является частным, а камеры и микрофоны журналистов не записывают действо.
- Однако они ошиблись и частная беседа стала публичной. Во время разговора Корниенко и Арахамия в сексистской форме обсуждали свою коллегу – Ирину Аллахвердиеву.
- Сначала политики открещивались от разговора, уверяя, что это – монтаж. Однако впоследствии Корниенко записал душевное признание и заявил, что в его разговоре с Давидом Арахамия об Ирине Аллахвердиевой они говорили исключительно как о красавице. Все остальное, в том числе и фраза о "бабе рабочей, как корабельной сосне" – о николаевской бизнесвумен Татьяне Домбровской.