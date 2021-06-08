Интересные факты о жизни скандальной лашмейкера обнародовали в телеграм-канале "Катарсис".

Важно Ходят обдолбанные по городу, ненавижу уродов, – лашмейкер отметилась заявлением о военных

Что известно о женщине

По данным телеграм-канала, мастерица по наращиванию ресниц Яна Ковалева живет и работает в Чугуеве. Она училась в Чугуевской школе №1 и даже была медсестрой в Чугуевской центральной районной больнице.

Очевидно, карьера врача ее не удовлетворяла и она решила стать лашмейкером. Согласно информации из ее фейсбука, она получила диплом мастера по наращиванию ресниц в 2019 году.

Интересно, что муж Яны ездил в Москву. Случилось это в ноябре 2014, то есть во время разгара войны на Донбассе, На его странице в фейсбуке журналисты нашли фото с Кремлем.



Муж скандального лашмейкера ездил в Москву / Фото из фейсбука Александра Ковалева

Скандальные заявления лашмейкера из Чугуева

Негативный спич появился 7 июня на рабочей странице Яны Ковалевой. В обращении она назвала военных "обдолбанными", которых нельзя уважать.

Женщина спросила: "Где этот военнослужащий, которого можно уважать за что-то?". По ее мнению, наши бойцы, которые защищают нас на фронте, "просто лежат в тени и ногой дергают".

Напоследок она заявила, что ненавидит "этих уродов", которым все мы платим налоги. По словам девушки, наркоманы и алкоголики идут "туда" (в зону ООС – 24 канал), потому что не хотят работать.

Впоследствии женщина записала новое обращение, в котором пояснила, что ее слова якобы искажают.

Заявление девушки о "вонючих" военных: смотрите видео