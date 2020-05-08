Что не так с НДС: объяснение заместителя Саакашвили

Отмена НДС не находится в данный момент на повестке дня. Однако ее изменить необходимо, ведь из-за этого есть несколько проблем.

Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказал заместитель главы Исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский.

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Он пояснил, что НДС – это налог, который возвращается. То есть где-то существует какая-то бумага на которой написано, что подателю государство должно столько-то денег, например, миллион или миллиард. По его мнению, такая система коррупционно не устойчива, так как сумма может быть любой.

Если бы там сумма была 10 тысяч, то очень легко это контролировать. Но там может быть сумма 20 миллиардов, тогда это сложно проконтролировать и это создает коррупционные риски,

– пояснил Ольшанский.

"Кроме того, этот налог не стимулирует предприятия новой экономики. Например, гугл или фейсбук они бы не смогли появиться в государстве, в котором есть НДС. То есть они не несут никаких затрат, кроме как на труд людей. Для таких компаний это очень плохой налог", – добавил Александр Ольшанский

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