Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Что не так с НДС: объяснение заместителя Саакашвили

- Читати новину українською
Александр Ольшанский
Александр Ольшанский / TechToday

Отмена НДС не находится в данный момент на повестке дня. Однако ее изменить необходимо, ведь из-за этого есть несколько проблем.

Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказал заместитель главы Исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский.

Интересно Это серьезный сигнал Путину, – Деканоидзе о назначении Саакашвили в Украине

Он пояснил, что НДС – это налог, который возвращается. То есть где-то существует какая-то бумага на которой написано, что подателю государство должно столько-то денег, например, миллион или миллиард. По его мнению, такая система коррупционно не устойчива, так как сумма может быть любой.

Если бы там сумма была 10 тысяч, то очень легко это контролировать. Но там может быть сумма 20 миллиардов, тогда это сложно проконтролировать и это создает коррупционные риски,
– пояснил Ольшанский.

"Кроме того, этот налог не стимулирует предприятия новой экономики. Например, гугл или фейсбук они бы не смогли появиться в государстве, в котором есть НДС. То есть они не несут никаких затрат, кроме как на труд людей. Для таких компаний это очень плохой налог", – добавил Александр Ольшанский

Смотрите полное видео с Александром Ольшанским: 

 

Автор: Мария Лелека
Теги: Новости Украины Деньги Михаил Саакашвили НДС
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Шоу начинается: зачем власти Саакашвили?
сегодня , 15:00 Шоу начинается: зачем власти Саакашвили?
Юрій Бутусов
МВФ держит украинскую власть на коротком поводке
сегодня , 12:00 МВФ держит украинскую власть на коротком поводке
Сергій Фурса
Фондовые рынки в условиях "коронакризиса": как меняются настроения инвесторов
сегодня , 13:00 Фондовые рынки в условиях "коронакризиса": как меняются настроения инвесторов