Политик поспорил с журналисткой Кристиной Бердинских. Она подчеркнула, что в Украине идет война, на Донбассе гибнут люди, поэтому нужно четко называть тех, кто за этим стоит.

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Между тем Добкин начал возмущаться и пожаловался на якобы "узколобость" журналистки в оценке других людей. "Не у вас война. У вас война в головах. А война в стране, а не у вас. Кто вы такие, чтобы у вас была война..." – воскликнул он. В ответ Бердинских подчеркнула, что она украинка и живет на этой территории.

Добкин разбрасывался оскорбительными высказываниями

Бывший народный избранник и кандидат в мэры Харькова заявил, что не разделяет такую точку зрения (о том, что Путин является преступником – 24 канал). Он убежден, что даже если ее и озвучить, то это все равно ничего не изменит.

Что изменится от того, что я скажу: "Путин – преступник"? Миллионы людей в нашей стране сегодня не разделяют вашу точку зрения. Я носитель тех же взглядов на жизнь,

– отметил Добкин.

Людей, скандирующих на улицах "Путин х**ло", скандальный политик назвал "кучкой идиотов". Далее Добкин вспомнил и об украинских дипломатах. "Ничего не изменится в хорошую сторону, если один из них будет петь эту же песню на каком-то митинге, стараясь понравиться таким же дебилам, каким сам и является", – цинично добавил он.

Справка. Вероятно, Добкин имеет в виду дипломата Андрея Дещицу. В 2014 году он, пытаясь успокоить протестующих возле российского посольства, скандировал "Путин – х**ло". На тот момент чиновник исполнял обязанности главы МИД.

Что известно о Михаиле Добкине

Источник: "Википедия"