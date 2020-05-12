Что открыли в Киеве с 12 мая и какие правила посещения

В столице с 12 мая значительно ослабили карантин в рамках первого этапа выхода из него. Немало объектов распахнут свои двери для покупателей и клиентов в Киеве, однако для них будет действовать целый ряд правил.

Откроют ряд объектов по распоряжению руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, которое опубликовали на сайте КГГА.

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Список, что открывается в Киеве с 12 мая

непродовольственные магазины площадью до 300 квадратных метров

парикмахерские и салоны красоты;

летние террасы кафе и ресторанов;

парки, скверы и музеи под открытым небом;

МАФы;

ателье, заведения бытовых услуг;

адвокатские и нотариальные бюро;

автокинотеатры.

Музеи, как и другие учреждения культуры, могут возобновлять работу с ограничениями, но без посетителей. В то же время в этих заведениях должны временно отстранить от работы лиц, подлежащих самоизоляции (в частности, в возрасте старше 60 лет).

Список того, что в дальнейшем будет оставаться в Киеве закрытым, смотрите по ссылке.

Ослабление карантина в Киеве: главное

Открываются парикмахерские. Есть ряд требований и правил для работы парикмахерских и салонов красоты. В частности, заведения должны работать только по предварительной записи и выполнять все противоэпидемические мероприятия.

Работа рынков. 19 продовольственных рынков в Киеве обеспечили выполнение противоэпидемических требований и начали работать уже с воскресенья, 10 мая.

Летние террасы. Для них также установили ряд правил по их работе: за столиком могут сидеть только двое, получать заказы нужно через специальное окошко.

Ослабление карантина с 11 мая / Инфографика 24 канала