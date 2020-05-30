С 1 июня в большинстве областей Украины начнется третий этап смягчения карантина. В частности, возобновят движение пригородных и межобластных поездов и заработают спортзалы. Абитуриенты смогут сдать ВНО. Кроме того, запустят фото- и видеофиксацию нарушений ПДД и введут в обращение монету номиналом 10 гривен. Про все изменения первого месяца лета читайте в материале.

Карантин снова ослабят: что заработает

Запуск железнодорожного транспорта

С 1 июня Укрзализныця планирует возобновить движение как пассажирских поездов между областями, так и пригородных электричек, говорится в материале 24 канала.

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По каким направлениям будут курсировать пассажирские поезда с 1 июня

№782/781 Киев – Черкассы;

№786/785 Киев – Шостка;

№790/789 Киев – Кропивницкий.

№37/38, №732/731 и №738/737 Киев – Запорожье;

№116/115 Киев – Бердянск;

№136/135 и №734/733 Киев – Покровск;

№76/75 Кривой Рог – Киев;

№102/101 и №766/765 Киев – Херсон;

№12/11 Киев – Новоалексеевка;

№79/80 Днепр – Киев;

779/780 Сумы – Киев / Винница.

Интерсити+

№721/722 Киев – Харьков,

№726/725 Киев – Харьков,

№763/764 Киев – Одесса,

№711/712 Киев – Константиновка,

№740/739 Киев – Кривой Рог.

Ночные поезда

№8/7 Одесса – Харьков,

№20/19 Лисичанск – Киев,

№53/54 Днепр – Одесса,

№63/64 Харьков – Киев,

№105/106 Киев – Одесса,

№791/792 Киев – Кременчуг,

№81/82 Харьков – Новоалексеевка,

№125/126 Киев – Константиновка,

№10/9 Киев – Мариуполь.

Укрзализныця готова к запуску маршрутов на западных направлениях. Однако для этого нужны решения региональных комиссий по ослаблению каратину.

Билеты уже можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах. Отныне перевозчик будет продавать билеты за 90 дней до даты отправления поезда, а не за 45 или 60 дней, как это было раньше.

Относительно цены в Укрзализныце уверяют, что после запуска всех поездов стоимость поездки сильно не изменится. Частичное подорожание возможно, но оно будет плановым – на летний период, как это было всегда.

Восстановление движения пригородных электричек

Укрзализныця с 1 июня начнет первый этап восстановления курсирования пригородных поездов. Так, с этого дня перезапустят свои маршруты 214 пригородных поездов в 10 областях.

Речь идет о таких областях:

Харьковская область,

Полтавская область,

Луганская область,

Донецкая область,

Тернопольская область,

Ивано-Франковская,

Одесская,

Черкасская область,

Житомирская,

Хмельницкая.

В частности,

на Донецкой железной дороге начнут курсировать 38 поездов,

железной дороге начнут курсировать 38 поездов, на Львовской – 20 поездов,

– 20 поездов, на Одесской – 44 поезда,

– 44 поезда, на Южной – 112 поездов.



Новые правила работы Укрзализныци

Пассажиры должны быть исключительно в защитных масках.

Во время посадки в вагон у них будут измерять температуру тела.

Проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Перед и после каждого рейса будет происходить санобработка вагонов.

Заполнять вагоны будут только наполовину, в шахматном порядке.

Требования к работе железнодорожных касс

Если человек будет без средств индивидуальной защиты, в частности не в маске, он не сможет купить билет. В то же время все работники касс будут обеспечены таким средствами.

Рядом с кассами:

будут размещены антисептики;

нанесена разметка для обеспечения дистанции между пассажирами.

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Открытие спортзалов, фитнес-центров и бассейнов

С 1 июня Минздрав позволило украинцам посещать спортзалы, фитнес-центры и даже бассейны. Это касается тех областей, в которых благоприятная эпидемиологическая ситуация.

Правда, количество посетителей в заведениях не должно превышать 10 человек.

Рекомендации Минздрава по работе спортзалов и бассейнов

Во время работы будут измерять температуру всем работникам заведения. Если температура тела составляет более 37,2 градуса, то такого человека к работе не допускают. Медики считают, что это признаки вирусного респираторного заболевания.

Всем посетителям будут измерять температуру на входе в заведение;

Во время проведения индивидуальных занятий можно, чтобы один человек находился на площади 10 квадратных метров. Если это групповые занятия – не более чем один человек на 5 квадратных метров.

Проведение групповых и командных занятий должно происходить исключительно по предварительной записи.

На входе должны разместить спиртосодержащие антисептики. Целесообразно разместить яркий указатель о необходимости дезинфекции рук (баннер, наклейку).

В зоне проведения занятий рекомендуют разместить дополнительные антисептики в небольшой таре, бумажные полотенца, а также урны для их утилизации.

Что будет запрещено

Использование многоразовых тканевых полотенец;

размещение рекламных брошюр, журналов и других полиграфических материалов;

функционирование спа-зон и услуг массажа;

функционирования фитнес-баров;

функционирование детских комнат;

одновременное использование многофункциональных тренажеров несколькими посетителями;

проведение групповых занятий для более чем 10 человек;

проведение групповых занятий, предусматривающих непосредственные физический контакт;

проведение занятий для детей в возрасте до 14 лет;

выдача многоразовых полотенец клиентам.

Тренажеры для кардио-тренировок, которыми пользуются длительный период времени, советуют разместить с интервалом в не менее чем 2,5 метра друг от друга.

Кроме того, Минздрав рекомендует отстранить от работы работников старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Эти люди находятся в зоне риска COVID-19.

Возобновление авиасообщения

Регулярное пассажирское авиасообщение планируют разрешить с 15 июня. Именно эту дату правительство утвердило как начало принятия и отправления воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки.

Сейчас же Украина ведет переговоры с другими странами об открытии границ для самолетов. Поскольку аэропорты стран-партнеров закрыты.

Одними из первых стран, кугда смогут вылететь украинцы, могут стать Турция, Австрия и Грузия. Относительно турецкого направления точной даты пока нет. Зато известно, что Австрия может открыть свое авиапространство после 23 июня, а Грузия – с 1 июля.

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Старт ЗНО

Основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 25 июня тестированием по математике и завершится 17 июля тестированием по химии.

Даты проведения ЗНО

Математика – 25 июня

Украинский язык и литература – 30 июня,

Физика – 2 июля,

Испанский, немецкий, французский языки – 6 июля,

Английский язык – 7 июля,

История Украины – 9 июля,

Биология – 13 июля,

География – 15 июля,

Химия – 17 июля.

До 4 июня зарегистрированные участники смогут скачать со своих информационных страниц приглашения, в которых будет указано время и место проведения тестирований.

Результаты основной сессии ВНО по всем учебным предметам участники узнают до 29 июля 2020 года.

Даты дополнительной сессии

Дополнительная сессия ВНО запланирована на 23 июля – 11 августа, а результаты будут размещены до 14 августа. В этом году для участия в дополнительной сессии ВНО выделят бонусный период регистрации. Все, кто не смог зарегистрироваться в течение 3 февраля – 24 марта, смогут сделать это 25 мая – 9 июня.



Рекомендации для проведения ВНО / Инфографика 24 канала

Что заработает в Киеве

С 1 июня киевские власти планируют открыть:

Детские сады (заработали в Украине с 25 мая),

Школы для 11 классов (сдача ЗНО).

Заведения профессионального и высшего образования (для выпускников и абитуриентов).

Отели (но без работы ресторанов – в Украине возобновили работу с 22 мая).

Детские юношеские спортивные школы.

Спорткомплексы и фитнес-залы (но без работы бассейнов).

Пляжи и зоны отдыха

Кладбища (для посещения).

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Запуск фото - и видеофиксации нарушений ПДД

С 1 июня в Украине начнет действовать система автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Первые камеры уже установили в Киеве и Киевской области. Разместили их в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. Далее планируют постепенно обустроить камерами всю территорию Украины.

Где расположены первые камеры фото и видеофиксации нарушений в Киеве и области – смотрите карту



Где именно расположат первые камеры видео - и фотофиксации нарушений на Киевщине / Инфографика МВД

Камеры фото- и видеофиксации в Киеве / Инфографика 24 канала

Какие именно нарушения ПДД будут фиксировать камеры

Пока камеры будут фиксировать только превышение скорости авто. Персональные данные правонарушителя полицейский будет устанавливать из соответствующих реестров МВД и Минюста:

Какой штраф

255 грн – за превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 километров в час, но не более 50 километров в час.

510 грн – за превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 километров в час.

Штраф уменьшается на 50 процентов, если он оплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Какие еще нарушения будет фиксировать система в будущем

Проезд на запрещенный сигнал регулирования дорожного движения.

Нарушение правил остановки и стоянки.

Запрет двигаться в полосе для транспорта, по тротуарам или пешеходным дорожкам.

Выезд на полосу встречного движения.

КПВВ на Донбассе переходят на летний график работы

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе с 1 июня переходят на летний график работы – с 6:00 до 20:00.

Поскольку карантин в Украине продлили минимум до 22 июня, то ограничения на пересечение линии разграничения все еще действуют. Пересечь ее можно только по отдельному решению командующего Объединенных сил на основании чрезвычайных обстоятельств гуманитарного характера.

Сложности пересечения добавляет и то, что пророссийские боевики блокируют любые попытки с украинской стороны и разворачивают людей в так называемую серую зону.

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Новые формы для регистрации ФЛП

С 1 июня будет изменена форма заявлений, которые нужно подавать для регистрации физического лица- предпринимателя ФЛП. Таким образом, люди получат возможность выбирать упрощенную форму налогообложения.

Кроме того, такое нововведение должно обеспечить:

упрощение регистрационной процедуры,

обеспечение удобного и интуитивного поиска необходимой формы заявления,

облегчение и ускорение процесса заполнения соответствующих документов.

В то же время вместо нынешних 24-х форм заявлений будут использовать лишь девять – они сгруппированы преимущественно по виду лица, в отношении которого проводятся регистрационные действия. Образцы заполнения заявлений размещены на сайте Минюста.

Следовательно, независимо от действий, которые необходимо провести, например, в отношении физического лица-предпринимателя (регистрация физического лица предпринимателем, включение сведений о физическом лице-предпринимателе в реестр, изменения сведений или прекращения), всегда надо будет подавать одну утвержденную форму заявления.

В обращении появится монета в 10 гривен

С 3 июня НБУ запустит в обращение новые монеты номиналом 10 гривен. Они постепенно должны заменить десятигривневые купюры.

Так, на первом этапе НБУ введет в оборот 5 миллионов монет номиналом 10 гривен. Их распределят между подразделениями Нацбанка в регионах Украины. Отделения НБУ будут передавать монеты банкам, а банки – своим клиентам, предприятиям торговли и гражданам.



Новые 10-рублевые монеты появятся в Украине с 3 июня / Фото: Пресс-служба НБУ

В то же время вместе с монетами номиналом 10 гривен будут продолжать находиться в обращении и банкноты. Поэтому специально обменивать банкноты на монеты не нужно. Сейчас таких банкнот в обращении осталось почти 179 миллионов штук.

По расчетам Нацбанка, с помощью замены банкнот мелких номиналов на монеты государство сможет сэкономить примерно 1 миллиард гривен на обслуживании наличного оборота. Это связано с тем, что продолжительность оборота монеты больше, чем банкнот. Поэтому Нацбанку не надо будет постоянно печатать и обновлять банкноты.

Заметим! Оптимизация и обновление банкнотно-монетного ряда гривны продолжается с 2014 года. Цель-обеспечить в Украине более надежные и защищенные от подделок банкноты, удобство расчетов наличными и экономию денег для государства.