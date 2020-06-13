Мы много знаем об украинской кухне и традиционных блюдах. Но какое застолье без напитков? Что пили наши предки, каким алкогольным и безалкогольным напиткам отдавали предпочтение – в тексте ниже.

24 канал собрал для вас интересные факты о напитках, которые готовили и любили еще в средневековой Украине.

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Факт 1

Квас – древний напиток

Первое письменное упоминание о квасе на территории Украины датируется 989 годом. Понятно, что производить и пить квас украинцы начали еще раньше. Во времена Киевской Руси чаще всего готовили квас из хлеба и называли его "сирівець". Его изготавливали из ржаного хлеба и солода или ржаной муки. Также готовили квас из сезонных ягод и фруктов, иногда цветов, свеклы и даже сока деревьев.

Факт 2

Не водка – а медовуха

Часто считается, что водка – традиционный украинский напиток. На самом деле она пришла к нам из России. А вот на территории Украины пили медовуху. Делали медовую сыту и заправляли ее запаренными шишками хмеля. Далее напиток настаивался в тепле. В зависимости от срока выдержки напиток был слабее или крепче.

Во времена средневековья украинцы не проводили ни одного праздника без ароматного напитка.

Факт 3

Муселец: медовая вода с заспиртованными ягодами

Медовуха – не единственный алкогольный напиток наших предков на основе меда. Делали также муселец, это что-то на подобии медовой настойки. Ягоды с наливки добавляли к проваренному с водой меду. Напиток должен постоять от 10 дней до двух недель, чтобы стать алкогольным.

Факт 4

Пиво было без хмеля

Одним из самых древних напитков, которые варили и пили на территории Украины, было пиво. Сначала напиток был без хмеля, его делали из проса или ячменя. Позже начали добавлять солод и хмель.

Пиво часто варили монахи при монастырях. Также пиво пили казаки. В частности варили горячую уху на основе хмельного напитка.

Пивоварение в домашних условиях начало приходить в упадок с 19 века.

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Факт 5

Вместо кефира ряженка

Конечно же древние украинцы употребляли много молочных продуктов, ведь каждая семья держала поголовья коров и несколько коз.

Но пили не просто молоко, а специально подготовленный продукт. В разных регионах напиток называли по-разному: парушка, мачання, сырокваша, колотуха, колоченая сметана. Все это о напитке, который сейчас мы называем ряженкой.

Чтобы приготовить такой напиток, наши предки долго парили молоко в печи. Тогда охлаждали и добавляли ложку сметаны или сливок. А дальше напиток ставили в теплое место сворачиваться. За 10-12 часов замечательный молочный напиток был готов.